Ноле, Дара и Тара заплесали "Бангарангу"

Аутор:АТВ редакција
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Судбоносни сусрет, како је рекла евровизијска побједница Дара, са Новаком Ђоковићем и његовом ћерком Таром морао се прославити уз једну од најпопуларнијих кореографија - Бангарангу!
"Какав мали свијет. Када судбина проговори, слушаш... и заиграш Бангарангу. Јуче сам сасвим случајно упознала Новака током вечере. Најнеочекиванији сусрет, али некако је дјеловало као да је било суђено да се догоди", написала је бугарска побједница на Евровизији Дарина Николајева Јотова.
Подсјећамо, Новак и његова ћеркица велики су фанови евровизијске пјесме "Бангаранга" те су у то име и они отплесали у свом стилу, а видео се нашао на Инстаграм профилу Бугарске на Евровизији.
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