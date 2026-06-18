Гром му убио краве: Влада Српске помаже Милошу Брчићу

Аутор:АТВ редакција
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Милош Брчић из Билеће, којем је након удара грома у невремену угинуло пет крава, добиће подршку за обнову сточног фонда након велике штете која је задесила његово домаћинство.
Брчић је за Провјерено.инфо потврдио да су га након несреће контактирали из Владе Републике Српске и пружили подршку, те да је покренута акција помоћи његовој породици.
- Покренута је акција помоћи, комисија треба да изађе на терен у понедјељак. Десило се шта се десило, Божја сила је то. Најважније је да смо сви здрави. Штета је велика, једна крава се отелила прије четири дана, теле је остало, а остале су требале да се отеле у наредних мјесец дана - рекао је Брчић.
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Према његовим ријечима, штета је процијењена на око 30.000 КМ, што представља тежак ударац за породицу која се годинама бави сточарством и од тог рада обезбјеђује егзистенцију.
Помоћ за обнову сточног фонда обезбиједиће Кабинет предсједника Владе Републике Српске Саве Минића уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске, док је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде одобрило хитну интервенцију у износу од 5.000 КМ.
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Гром убио пет крава породици Брчић код Билеће
Губитак пет грла стоке није само значајна материјална штета, већ и озбиљан удар на даљи развој газдинства, јер су угинуле краве представљале важан дио будуће производње и проширења стада.
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