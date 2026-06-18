Logo

Пронађен дјечак који је нестао након пријемног испита

18.06.2026 09:06

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Четрнаестогодишњи дјечак, за којим се трагало од јуче поподне након што се није вратио кући послије пријемног испита, пронађен је и предат мајци.

Дјечак (14) који је јуче нестао на Канаревом брду пронађен је након потраге и безбједно је предат мајци.

За њим се трагало од јучерашњих послијеподневних сати, када се није вратио кући након полагања трећег теста пријемног испита.

Родитељи су покренули потрагу прије мрака и путем друштвених мрежа упутили апел грађанима за помоћ. Потрага је, срећом, успјешно окончана, а дјечак је пронађен жив и здрав.

(Телеграф)

Подијели:

Таг :

пронађен дјечак

Коментари (0)

Више из рубрике

Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима

Србија

Данас пресуда у поновљеном поступку против Кецмановића

2 ч

0
Породица генерала Павковића тужи НАТО

Србија

Породица генерала Павковића тужи НАТО

11 ч

0
Вукашин Срећковић, ученик ОШ "Ђура Јакшић" на Канаревом брду, нестао је након полагања мале матуре.

Србија

Нестао Вукашин Срећковић: Породица и полиција трагају за дјечаком

12 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Србија

Пожар у Београду: Двије особе повријеђене

13 ч

0

  • Најновије

10

21

Ових 5 намирница никада не треба јести сирове

10

19

Почиње прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

10

18

Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

10

07

Сједница Владе Републике Српске

10

02

Хрватска нема право на кикс

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима