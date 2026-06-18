Пронађен дјечак који је нестао након пријемног испита

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Четрнаестогодишњи дјечак, за којим се трагало од јуче поподне након што се није вратио кући послије пријемног испита, пронађен је и предат мајци.
Дјечак (14) који је јуче нестао на Канаревом брду пронађен је након потраге и безбједно је предат мајци.
За њим се трагало од јучерашњих послијеподневних сати, када се није вратио кући након полагања трећег теста пријемног испита.
Родитељи су покренули потрагу прије мрака и путем друштвених мрежа упутили апел грађанима за помоћ. Потрага је, срећом, успјешно окончана, а дјечак је пронађен жив и здрав.
(Телеграф)