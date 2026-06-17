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Пожар у Београду: Двије особе повријеђене

Аутор:

АТВ
17.06.2026 21:21

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Двије особе повријеђене су у пожару који је избио вечерас на Звездари, речено је Танјугу из МУП-а Србије.

Стање повријеђених је за сада непознато.

Припадници Ватрогасно-спасилачке службе локализовали су пожар који је захватио терасу и собу у стану.

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Како су сумња, до пожара је дошло када се запалио вентил на плинској боци.

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Тагови :

пожар

Србија

повријеђени

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