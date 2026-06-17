Пожар у Београду: Двије особе повријеђене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије особе повријеђене су у пожару који је избио вечерас на Звездари, речено је Танјугу из МУП-а Србије.
Стање повријеђених је за сада непознато.
Припадници Ватрогасно-спасилачке службе локализовали су пожар који је захватио терасу и собу у стану.
Свијет
Филмска потјера у Минхену: Пљачкаши бјежали пред 40 полицијских возила и хеликоптером
Како су сумња, до пожара је дошло када се запалио вентил на плинској боци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
6 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
22
00
21
52
21
51
21
50
21
41
Тренутно на програму