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Филмска потјера у Минхену: Пљачкаши бјежали пред 40 полицијских возила и хеликоптером

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АТВ
17.06.2026 21:10

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Њемачка полиција ухапсила је двојицу пљачкаша златаре у центру Минхена након драматичне потјере у којој је учествовало око 40 полицијских аутомобила и хеликоптер.

Приведен је и трећи мушкарац, али истражиоци још провјеравају да ли је умијешан у пљачку, пренијела је агенција ДПА.

Осумњичени су претходно провалили у златару и побјегли са робом вриједном неколико стотина хиљада евра, саопштено је из полиције.

Истражиоци су заплијенили доказе из возила осумњичених, али за сада нема потврде да су у њима нађени украдени предмети, преноси Срна.

Мушкарци остају у притвору, а сутра би требали да се појаве пред истражним судијом.

Златара, која нема излог и изгледа неупадљиво са улице, специјализована је за луксузне сатове. Током пљачке нико није повријеђен.

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Тагови :

Минхен

Хеликоптер

Пљачка

потрага

хапшење

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