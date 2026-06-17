Филмска потјера у Минхену: Пљачкаши бјежали пред 40 полицијских возила и хеликоптером

Аутор:АТВ
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Њемачка полиција ухапсила је двојицу пљачкаша златаре у центру Минхена након драматичне потјере у којој је учествовало око 40 полицијских аутомобила и хеликоптер.
Приведен је и трећи мушкарац, али истражиоци још провјеравају да ли је умијешан у пљачку, пренијела је агенција ДПА.
Осумњичени су претходно провалили у златару и побјегли са робом вриједном неколико стотина хиљада евра, саопштено је из полиције.
Истражиоци су заплијенили доказе из возила осумњичених, али за сада нема потврде да су у њима нађени украдени предмети, преноси Срна.
Мушкарци остају у притвору, а сутра би требали да се појаве пред истражним судијом.
Златара, која нема излог и изгледа неупадљиво са улице, специјализована је за луксузне сатове. Током пљачке нико није повријеђен.
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