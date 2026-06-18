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Данас пресуда у поновљеном поступку против Кецмановића

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 07:27

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Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

У Вишем суду у Београду данас ће бити изречена пресуда Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака који је 3. маја 2023. године у Основној школи "Владислав Рибникар" усмртио девет ученика и радника обезбјеђења.

Суђење је поновљено након што је Апелациони суд укинуо првостепену пресуду.

Тужилаштво је затражило максималне затворске казне, док је одбрана предложила ослобађајућу пресуду, наводећи да нема доказа да су оптужени починили дјела која им се стављају на терет, преноси Танјуг.

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Тагови :

Владислав Рибникар

Коста Кецмановић

Београд

Србија

пресуда

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