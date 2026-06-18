Данас пресуда у поновљеном поступку против Кецмановића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Вишем суду у Београду данас ће бити изречена пресуда Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака који је 3. маја 2023. године у Основној школи "Владислав Рибникар" усмртио девет ученика и радника обезбјеђења.
Суђење је поновљено након што је Апелациони суд укинуо првостепену пресуду.
Тужилаштво је затражило максималне затворске казне, док је одбрана предложила ослобађајућу пресуду, наводећи да нема доказа да су оптужени починили дјела која им се стављају на терет, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.