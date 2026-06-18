Један хороскопски знак ће данас заблистати

Аутор:АТВ редакција
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Према звијездама, најбољи период (четвртак, 18. јун) биће за знак Лава.
Лавови данас сијају под снажним утицајем Сунца у секстилу са Марсом, што им доноси неисцрпну енергију за све њихове подухвате. На послу ћете преузети иницијативу која ће резултирати признањем од претпостављених и потенцијалним повећањем плате.
Ваша харизма је на врхунцу, па ћете у друштвеним ситуацијама лако привући пажњу особе која вам се дуго свиђа. Очекујте позив на важан догађај гдје ћете бити у центру пажње, баш онако како вам се свиђа.
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Креативни пројекти које сте започели сада добијају свој коначни, успешан облик. Искористите овај дан да донесете смјеле одлуке, јер вам звијезде пружају максималну подршку у свему чега се дотакнете.
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