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Трамп најаио подршку Нетанјахуу на изборима

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 17:47

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Трамп најаио подршку Нетанјахуу на изборима
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће вјероватно подржати израелског премијера Бењамина Нетанјахуа на предстојећим општим изборима у Израелу.

"Мораћу да погледам ко се кандидује, али ми се Биби /Нетанјаху/ веома свиђа. Највероватније ћу га подржати", рекао је Трамп израелској телевизији КАН.

Амерички предсједник је додао да, према његовом мишљењу, Нетанјаху ради веома добар посао.

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"Мора да буде мало рационалнији", додао је Трамп.

Према закону, општи избори у Израелу морају да се одрже ове године најкасније 27. октобра.

(СРНА)

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Тагови :

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

Америка

Израел

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