Трамп најаио подршку Нетанјахуу на изборима

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће вјероватно подржати израелског премијера Бењамина Нетанјахуа на предстојећим општим изборима у Израелу.
"Мораћу да погледам ко се кандидује, али ми се Биби /Нетанјаху/ веома свиђа. Највероватније ћу га подржати", рекао је Трамп израелској телевизији КАН.
Амерички предсједник је додао да, према његовом мишљењу, Нетанјаху ради веома добар посао.
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"Мора да буде мало рационалнији", додао је Трамп.
Према закону, општи избори у Израелу морају да се одрже ове године најкасније 27. октобра.
(СРНА)
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