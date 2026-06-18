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Још четири особе из БиХ на америчкој црној листи

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:56

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Особе из БиХ на црној листи САД
Фото: Министарство националне безбједности

Министарство националне безбједности Сједињених Америчких Држава ажурирало је податке о ухапшеним страним држављанима који су у САД оптужени за тешка кривична дјела, а међу новим именима на такозваној црној листи налазе се још четири особе из Босне и Херцеговине.

Поред раније наведених 19 имена, у најновијем ажурирању додани су Данијел Пухарић, Денис Шечић, Семир Мустафић и Дениса Омеровић.

Тешка кривична дјела

Према подацима Министарства, Пухарић је ухапшен у граду Шепардсвил у савезној држави Кентаки, а терети се за посједовање дроге, крађу и задржавање украдене имовине.

Мустафић је такође ухапшен у Кентакију, али у граду Болинг Грин. Оптужен је за насилни напад и насиље у породици.

Омеровић је ухапшена у граду Тампа у савезној држави Флорида, а на терет јој се ставља посједовање и продаја амфетамина, преноси "Аваз".

Најтежа кривична дјела стављају се на терет Денису Шечићу, који је у граду Карлтон у савезној држави Минесота оптужен за пријетње терористичким актима.

Према законима те савезне државе, ове оптужбе укључују пријетње убиством или тешким повређивањем особе, пријетње масовним пуцњавама у школама, на универзитетима или радним мјестима, пријетње бомбом, лажне дојаве о експлозивним направама, пријетње које доводе до евакуације зграда, школа, аеродрома или других јавних објеката, као и пријетње које имају за циљ изазивање страха, панике или озбиљног узнемирења јавности.

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Подијели:

Тагови :

Црна листа

Трампова црна листа

Данијел Пухарић

Денис Шечић

Семир Мустафић

Дениса Омеровић

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