Централни регистар привреде- бољи увид у пословање

Аутор:Милица Марјановић
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Након година у којима су се подаци о привреди водили кроз више различитих евиденција, Влада Српске креће у њихово повезивање.
Шта би то могло значити за привреднике и планирање развоја привреде, у прилогу Милице Марјановић.
Влада Републике Српске кренула је у формирање Централног регистра привреде, који би на једном мјесту требало да обухвати више од 12 хиљада привредних субјеката.
Циљ је јаснији увид у стање привреде, ефикасније креирање подстицајних мјера и боље управљање развојем појединих сектора.
"Тај регистар ће нам користити многоструко под број један да тачно знамо ко су ти који у овом моменту функционишу, раде, плаћају обавезе и тако даље, све и једна држава па и Српска мора према таквим људима да приђе са уважавањем", каже премијер Саво Минић и додаје:
"Будућност свих великих пројеката у Републици Српској а и региону и свих инвестиционих циклуса мора постојати у партнертству и у том моменту кад имате рушење тендера, дампинг цијене кад имате нешто што у почетку прави проблеме тешко је завршити пројекат то је једно од кључних разлога".
Реформом ће се, кроз више фаза, осигурати међусобна увезаност постојећих регистара и формирање Централног регистра привреде при Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге.
На тај начин сви релевантни подаци о привреди били би доступни на једном мјесту.
"Циљ формирања Централног регистра у привреди јесте стварање квалитетније аналитичке основе за праћење кретања у привреди, те боље управљање развојем. Посебно треба нагласити да је фокус да се кроз даљу дигитализацију регистара и размјену податке између институција настоји осигурати поједностављење процедура према привреди и олакша пословање, што има за крајњи циљ формирање једне централне тачке контакта за привредне субјекте", објашњавају у Министарству привреде и предузетништва.
Из Уније послодаваца истичу да се паралелно ради на два кључна пројекта. Са Министарством финансија спроводи се реформа АПИФ-а, у којем се налазе регистри привреде, док се са Министарством привреде и предузетништва ради на кластеризацији привреде.
Циљ је прикупљање и повезивање података који ће омогућити квалитетније планирање развоја и снажнију подршку домаћој привреди.
"Треба да попише сва предузећа у прерађивачкој индустрији, њихове капацитете у смислу машина, опреме, знања и кадрова да би кроз тај пројекат министарство могло организовати заједнички наступ и предузећа према сталним купцима гдје би још уз подршку факултета могли да радимо на развоју нових производа", каже Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Радна група за успостављање Централног регистра формирана је у мају ове године и већ интензивно ради на реализацији пројекта. У наредном периоду биће дефинисани и додатни регистри неопходни за квалитетније пословање привредних субјеката и ефикасније управљање привредним развојем Републике Српске.
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