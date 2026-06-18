Нови објекат Полицијске управе Источно Сарајево стратешка инвестиција Владе

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује сутра свечано отварање новог објекта Полицијске управе Источно Сарајево у Палама, који је стратешка инвестиција Владе Српске и ресорног министарства вриједан 11.537.000 КМ са ПДВ-ом.
Из МУП-а је најављено да ће објекат површине је 5.123 метара квадратних, бити отворен у 14.00 часова, а изјаве за новинаре планиране су након свечаног отварања и обиласка објекта.
Полицијска управа Источно Сарајево територијално покрива општине Пале, Источни Стари Град, Источну Илиџу, Источно Ново Сарајево, Рогатицу, Соколац, Трново и Хан Пијесак.
У новом објекту биће смјештена и Полицијска станица Пале, Полицијска станица за безбједност саобраћаја, Јединица жандармерије Пале и локација за издавање личних докумената, које су до сада сада биле смјештене у објекту у власништву општине Пале.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир оцијенио је недавно да ће нова зграда за потребе Полицијске управе Источно Сарајево у Палама бити најбољи и најопремљенији такав објекат, те да ће омогућити полицији ефикасније обављање свакодневних задатака и подићи ниво безбједности, преноси Срна.
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