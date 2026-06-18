Изгласано повјерење Влади Роберта Фица

Аутор:АТВ редакција
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Словачки парламент изгласао је данас повјерење Влади Роберта Фица до чега је дошло након кршења законских ограничења државног дуга и заоштравања дебате о фискалној политици.
Влада тространачке коалиције премијера Фица добила је подршку 78 посланика у парламенту од 150 посланика.
Словачка има уставни закон о буџетској одговорности који налаже одређене мјере у случају прекомјерног раста дуга, од замрзавања министарских плата и потрошње до гласања о повјерењу Влади.
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Фицо је раније изјавио да ће поштовати закон и одмах затражити гласање.
Према званичним подацима, дуг Словачке порастао је на 61,4 одсто бруто домаћег производа у 2025. години. Праг од 60 одсто је граница након које је гласање о повјерењу Влади обавезно.
(СРНА)
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