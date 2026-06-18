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Изгласано повјерење Влади Роберта Фица

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 20:21

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Словачки парламент изгласао је данас повјерење Влади Роберта Фица до чега је дошло након кршења законских ограничења државног дуга и заоштравања дебате о фискалној политици.

Влада тространачке коалиције премијера Фица добила је подршку 78 посланика у парламенту од 150 посланика.

Словачка има уставни закон о буџетској одговорности који налаже одређене мјере у случају прекомјерног раста дуга, од замрзавања министарских плата и потрошње до гласања о повјерењу Влади.

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Фицо је раније изјавио да ће поштовати закон и одмах затражити гласање.

Према званичним подацима, дуг Словачке порастао је на 61,4 одсто бруто домаћег производа у 2025. години. Праг од 60 одсто је граница након које је гласање о повјерењу Влади обавезно.

(СРНА)

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Тагови :

Роберт Фицо

Словачка

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