Двоје Бањалучана у Лос Анђелесу направило ''малу Југославију''

Аутор:АТВ редакција
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Док се навијачи Босне и Херцеговине ових дана окупљају у Лос Анђелесу због наступа репрезентације на Свјетском првенству, један мали ресторан овом граду постао је "мала Југославија".
Посебна атмосфера влада уочи вечерашње утакмице Босне и Херцеговине и Швајцарске, која се игра управо у Лос Анђелесу. Меч другог кола групне фазе Свјетског првенства почиње у 21 час по времену у БиХ, а очекује се долазак великог броја навијача из цијеле Калифорније.
У Арома Кафеу, који су прије више од двије деценије основали Бањалучани Адем и Амра Слипац, посљедњих дана тешко је пронаћи слободан сто. Навијачи БиХ долазе прије утакмица, друже се, разговарају о репрезентацији и уз ћевапе, пите и босански лонац стварају атмосферу која више подсјећа на Бањалуку, Сарајево или Мостар него на Лос Анђелес.
"Долазе нам људи из цијелог региона, заједно се друже, размјењују картице и телефоне", прича Амра Слипац.
Управо због такве атмосфере Арома Kафе се недавно нашао и у серијалу "Пич ту Плејт", пројекту посвећеном Свјетском првенству 2026, који кроз фудбал, навијаче и храну представља различите културе Лос Анђелеса. У једној од епизода аутори серијала посјетили су управо овај ресторан као мјесто које представља Босну и Херцеговину у граду домаћину Мундијала, преноси портал "Независне".
За Амру Слипац то је само још једна потврда да се остварио сан њеног покојног супруга Адема.
"Сан мог мужа био је да у Ароми окупи малу Југославију. И успио је у томе", каже она.
Прича о Арома Кафеу почиње много прије Лос Анђелеса.
Прије рата Адем Слипац био је успјешан бањалучки привредник. Његова фирма "АС" бавила се продајом аутомобила и резервних дијелова, а осим у Бањалуци пословала је кроз више продајних објеката широм Босне и Херцеговине.
Рат је све промијенио.
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Породица Слипац најприје је из Бањалуке отишла у Београд, затим у Ђевђелију, па у Грчку. Након двије године услиједио је одлазак у Чешку, а потом и у Сједињене Америчке Државе.
"Ми смо из Бањалуке изашли прво до Београда код пријатеља. Одатле смо отишли у Ђевђелију, били мјесец дана код пријатеља Тоше. Послије тога отишли смо у Грчку и тамо остали двије године. Онда је Адем отишао у Чешку, а након неколико мјесеци дошла сам и ја. Ту смо били двије године. Потом смо 1996. дошли у Калифорнију", присјећа се Амра.
За човјека који је у Бањалуци водио успјешан посао, почетак у Америци није био нимало једноставан.
"Мој муж је био магистар економије. Кад смо дошли овдје рекао је: 'Ја не говорим, не пишем и не читам енглески, али волим да кувам'."
Првих седам година породица Слипац припремала је храну из куће.
Све је било легално пријављено, а посао се развијао полако. Дјеца Сенита и Елведин помагала су родитељима, преводила и комуницирала са муштеријама, док су Адем и Амра радили оно што су најбоље знали – спремали храну.
Тек 2004. године отворен је Арома Кафе.
"На почетку смо имали 70 одсто наших људи и 30 одсто осталих. Данас је обрнуто", каже Амра.
Американци су, прича она, завољели балканску кухињу.
"Обожавају нашу храну. Ћевапе, пите, сарму, босански лонац. Ми ћевапе и сарму морамо имати 365 дана у години. Кад једном пробају наше специјалитете, увијек им се враћају."
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Многи од њих су посјетили Босну и Херцеговину.
"Имамо госте који су били у Босни и Херцеговини. Одушевљени су храном и људима. Кад дођу овдје знају да кажу пита, ћевапи, хурмашица, баклава."
Амра каже да је посебно поносна на генерације људи са простора бивше Југославије које су успјеле да изграде живот у Калифорнији.
"Дјеца су нам успјела, не само моја. Говорим за Лос Анђелес, сва наша дјеца овдје су веома успјешна, породице су успјешне. Нема нас пуно, али смо фино распоређени. Сви се лијепо слажемо кад нешто треба урадити."
Иако већ три деценије живи у Америци, каже да никада није заборавила одакле је дошла.
"Ми смо поносни на своје, и на Бањалуку и Босну."
Породица Слипац није жељела само да прехрани своју породицу.
Жељели су да Американцима представе кухињу из краја из којег су дошли.
Први ћевапи за понијети и данас су посебна успомена.
"Дошао је и рекао ми: 'Амруша, први ћевапи иду за то го'."
Услиједиле су године раста, признања и медијске пажње.
Њихова пљескавица нашла се међу десет најбољих специјалитета Лос Анђелеса, што је за породицу која је некада стигла као избјеглица представљало огромно признање.
"За нас је то била велика ствар. Да ми представимо једну пљескавицу у оволиком граду."
Адем је, присјећа се Амра, увијек инсистирао да се каже пљескавица.
"Никада није дао да се каже хамбургер. Учио их је како се каже пљескавица."
У Арома Цафе долазиле су и екипе великих америчких медија.
"Фоx је долазио да снима. Били су одушевљени ћевапима, сармом и долмом. Направила сам за њих мале ћевапе. Било их је двадесетак. Два сата су снимали, а прилог је трајао три минуте."
Временом је Арома Цафе постао много више од ресторана.
Постао је мјесто окупљања људи са простора бивше Југославије.
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Међу редовним гостима био је и Раде Шербеџија, који је годинама говорио да му је Арома Цафе омиљено мјесто у Лос Анђелесу.
Након Адемове смрти 2021. године, славни глумац опростио се од свог пријатеља ријечима које најбоље описују шта је овај ресторан представљао.
"Држао је мали Арома Цафе на углу Оверланда и Пицо булевара, у коме смо се ми дошљаци из бивше Југославије сакупљали и дружили. Јели смо ту босанске специјалитете које су он и његова Амра божански спремали и тако живјели нашу подијељену стварност у тој далекој и страној Америци."
Шербеџија је тада написао и да је Адем био "један од најдивнијих људи које је у животу срео".
Од Халида Бешлића до Бреда Пита
Зидови ресторана данас су испуњени фотографијама познатих гостију.
У Арома Цафе долазили су Раде Шербеџија, Љубиша Самарџић, Халид Бешлић и бројне друге познате личности са простора бивше Југославије.
Али глас о ресторану стигао је и много даље.
Међу гостима су били и Бред Пит (Брад Питт) и Анђелина Џоли (Ангелина Јолие), који су током боравка у Лос Анђелесу свратили да пробају специјалитете који су Арома Цафе учинили познатим широм града.
Пет година након Адемове смрти Амра и даље води ресторан.
И даље сваког дана дочекује госте који долазе због ћевапа, али остају због приче.
"Мене поједине муштерије моле: 'Амра, не остављај нас'."
Ипак, признаје да се приближава тренутак када ће затворити једно велико животно поглавље.
"Врло брзо се ближи тај тренутак да ја ово све напустим. Била би ми жеља да нађем некога са наших подручја да то настави. Можда не овако како смо ми направили, али да настави."
Арома Цафе данас је много више од обичног ресторана. Од мјеста које су Адем и Амра Слипац градили након ратних лутања преко Грчке, Чешке и Америке, постао је један од симбола заједнице људи са простора бивше Југославије у Лос Анђелесу.
Управо зато, док се навијачи БиХ окупљају пред вечерашњи меч са Швајцарском, у овом малом ресторану и даље живи Адемов сан да окупи људе без обзира на то одакле долазе.
"Сан мог мужа био је да у Ароми окупи малу Југославију. И успио је у томе."
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