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Након Јужне Кореје и Јужна Африка шокирала Чешку

Аутор:

Стеван Лулић
18.06.2026 19:59

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Чешка - Јужна Африка
Фото: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Фудбалери Чешке и Јужне Африке ремизирали су у другом колу групе А на Свјетском првенству.

Чеси су рано дошли до предности, али су Јужноафриканци успјели да дођу до гола који им је донио бод и наду за пролаз даље, иако су у ипак у тешкој ситуацији пред посљедње коло.

Репрезентација Чешке је агресивно кренула и до предности дошла већ у петом минуту.

Цоуфал је добро извео аут, Хложек је додао лопту до Садилека који је био у казненом простору коме није било тешко да савлада голмана Јужне Африке.

Иако је било неких покушаја, до краја првог дијела није било значајнијих прилика па се на полувријеме отишло са резултатом из петог минута.

Фудбалери Чешке су снажније кренули и у другом полувремену али нису успијевали да пробију бедем и поново затресу мрежу.

Умјесто тога, казна стиже пред сам крај. Чеси су у 81. минуту скривили пенал који у 93. успјешно реализује Мокоена.

Након тога као да се Јужна Африка издигла и осјетила да би могла до свих бодова те је у неколико наврата запријетила, али до гола није могла.

Пријетила је и Чешка, али се Јужна Африка успјела одбранити тако да обје репрезентације сада имају по један бод.

Подсјећамо, Чешка је у првом колу изгубила од Јужне Кореје са 2:1, док је Мексико био бољи од Јужне Африке резултатом 2:0.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Јужна Африка

Чешка

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