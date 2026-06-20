Србину претукли сина у Бечу, он са браћом преузео правду у своје руке

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије налази се у истражном затвору гдје са двојицом рођене браће чека суђење након што су преузели правду у своје руке и покушали да освете његовог 12-годишњег сина.
Наиме, до инцидента је дошло у мају мјесецу када су 13-годишњаци понижавали и повриједили његовог сина (12). Србин је одмах реаговао и све пријавио полицији. Међутим, испоставило се да насилницима не пријети никаква казна, јер су млађи малољетници.
Зато је сковао фаталан план да заједно са своја два брата сам освети свог сина.
Иначе, како преносе аустријски медији, напад на српског дјечака је био бруталан. Наиме, неколико 13-годишњака га је ударало и шутирало, снимајући сцене мобилним телефоном. Затим су му скинули доњи веш и мучили га тако што су му пламен приближили интимним дијеловима тијела. Видео су потом дијелили по друштвеним мрежама. Иначе, да ствар буде још гора, ово није био први напад на српског дјечака, јер су га већ раније исти насилници тукли и пљачкали.
Дјечак је након напада морао да проведе једну ноћ у АКХ болници. Његов отац желио је да починиоци буду позвани на одговорност.
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„Мој син је оптерећен свиме што се десило и трауматизован“, рекао је. Полицајци су му, међутим, само рекли да насилници због година неће сносити кривичну одговорност и неће бити кажњени.
„Толико ме је то наљутило јер сам знао да се тим момцима опет ништа неће десити. Онда сам одлучио да нешто предузмем против даљег ширења снимака“, изјавио је касније отац током саслушања.
Заједно са браћом кренуо је ка стану у бечком Херналсу, гдје живи наводни главни насилник који је напао његовог сина. Њих тројица су око 14 часова извукли 13-годишњака из зграде и претукли. Наводно су га ударали, шутирали и бацали о зид. Том приликом је отац 12- годишњака гласно викао: „Приморао си и увриједио мог сина!“
Након бруталног осветничког напада, 31-годишњи Србин и његова браћа су ухапшени. У истражном затвору чекају суђење заказано за 30. јун, гдје ће одговарати за тешку тјелесну повреду и оштећење имовине.
Њихов бранилац, Филип Винклер, изјавио је: „Оно што се догодило, наравно, није у реду. Моја три клијента дубоко жале због свог поступка.“
Према његовим ријечима, случајеви попут овог показују да би и граница кривичне одговорности од 14 година морала хитно да се преиспита. „Починиоци су све млађи. А родитељи желе да заштите своју децу.“
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