Стевановић: Дионица ауто-пута према Брчком мора бити завршена без прекидања

Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да је обезбијеђена грађевинска дозвола за припремне радове за градњу ауто-пута Бијељина-Брчко и да више нема застоја док не буде завршена комплетна дионица и за данас најавио састанак са Владом дистрикта.
Стевановић је рекао да је обезбијеђено финансирање и да су очекивања да ова траса буде готова у року како је уговором предвиђено.
Он је за данас најавио састанак и са брчанском Владом о траси која пролази кроз дистрикт.
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"Након што смо с њима усагласили контакт тачке гдје се веже ова дионица ауто-пута са наставком кроз Брчко, и дионица ауто-пута Вукосавље - Брчко, имаћемо састанак да видимо да ли је траса повучена кроз територију дистрикта или није", појаснио је Стевановић новинарима у Великој Обарској.
Ако не пролази крот дистрикт, Стеванидић је додао да ће разговарати о томе зашто није како се не би каснило са том дионицом да би ауто-пут Приједор-Београд у потпуности завршен, преноси "Срна".
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