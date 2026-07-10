Стевановић: Дионица ауто-пута према Брчком мора бити завршена без прекидања

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да је обезбијеђена грађевинска дозвола за припремне радове за градњу ауто-пута Бијељина-Брчко и да више нема застоја док не буде завршена комплетна дионица и за данас најавио састанак са Владом дистрикта.

Стевановић је рекао да је обезбијеђено финансирање и да су очекивања да ова траса буде готова у року како је уговором предвиђено.

Он је за данас најавио састанак и са брчанском Владом о траси која пролази кроз дистрикт.

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"Након што смо с њима усагласили контакт тачке гдје се веже ова дионица ауто-пута са наставком кроз Брчко, и дионица ауто-пута Вукосавље - Брчко, имаћемо састанак да видимо да ли је траса повучена кроз територију дистрикта или није", појаснио је Стевановић новинарима у Великој Обарској.

Ако не пролази крот дистрикт, Стеванидић је додао да ће разговарати о томе зашто није како се не би каснило са том дионицом да би ауто-пут Приједор-Београд у потпуности завршен, преноси "Срна".