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Слоба Васић након изласка са психијатрије упутио снажну поруку

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:57

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Слоба Васић
Фото: Youtube/Red TV

Пјевач Слоба Васић недавно је прошао кроз тежак период када је задржан у болници „Лаза Лазаревић“ због агресивног понашања на аеродрому.

Њему је у тим тренуцима највећа подршка била супруга Јелена, а сада се пјевач огласио снажном поруком.

Слоба је на свом Инстаграму подијелио цитат о изазовима и људима који су права подршка.

"Живот понекад закуца олуја кад кад видиш колико ти значи дом. Не да те сломи, него да ти покаже ко је заиста ту. Ко ћути кад се тресеш, ко не одлази кад те види најслабијег. Зато устани, не због њих него да покажеш себи колико си јак", гласила је његова објава.

Новак Ђоковић

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На недавно питање када је отишао на клинику "Лаза Лазаревић" шта је особљу рекао, Слоба је навео:- Рекао сам како се тренутно осјећам, да се осјећам врло лоше у том моменту и просто да бих можда и желио да останем, да "искулирам неколико дана", да се одвојим од телефона и од јавности.

"Хтио сам да имам времена да размислим о свему, да разбистрим мало главу и да нађем заједнички са докторима неко ријешење за то моје тренутно стање", додао је Васић том приликом.

(ГрандТВ)

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Тагови :

Слоба Васић

Слоба Васић на психијатрији

Пјевач

Психијатрија

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