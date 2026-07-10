Шакира усликана у купаћем у 49. години

Аутор:АТВ редакција
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Популарна колумбијска звијезда Шакира усликана је у купаћем костиму на плажи у Мајамију, а њен невероватан изглед у 49. години оставио је све без даха.
Шакира већ недјељу дана борави на Флориди у оквиру своје велике турнеје "Las Mujeres Ya No Lloran", гдје је поред успјешних концерата стигла и да са синовима испрати мечеве Свјетског првенства.
Папараци су латино диву ухватили док је хватала предах и уживала у опуштеном дану у заливу Мајами Бича. Атрактивна Колумбијка још једном је оправдала титулу једне од најзгоднијих жена свијета, прошетавши заносну фигуру у упечатљивом црвеном бикинију са ресама на горњем и доњем делу, који је уклопила са сукњом у истом стилу.
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Њене најновије фотографије преплавиле су друштвене мреже, а коментари на рачун њеног изгледа, с обзиром на то да сљедеће године пуни педесет, не престају да се нижу.
"Сјајно изгледа, сјајно", "Заиста може да се похвали оваквим тјелом и природним изгледом са 49 година", "Прелијепа је".
Ипак, пажњу је привукао и коментар једног твитераша који се нашалио на рачун теорија завјере које у последње вријеме круже интернетом.
Shakira en Miami. pic.twitter.com/nmG0i3bjZ6— Paky ✨ (@PakyShak2) July 8, 2026
"Јесте ли сигурни да је то Шакира?"
Он је овим алудирао на недавне бизарне теорије да је на отварању Свјетског првенства умјесто Шакире заправо наступила њена двојница.
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