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Шакира усликана у купаћем у 49. години

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:42

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Шакира усликана у купаћем у 49. години
Фото: Tanjug

Популарна колумбијска звијезда Шакира усликана је у купаћем костиму на плажи у Мајамију, а њен невероватан изглед у 49. години оставио је све без даха.

Шакира већ недјељу дана борави на Флориди у оквиру своје велике турнеје "Las Mujeres Ya No Lloran", гдје је поред успјешних концерата стигла и да са синовима испрати мечеве Свјетског првенства.

Папараци су латино диву ухватили док је хватала предах и уживала у опуштеном дану у заливу Мајами Бича. Атрактивна Колумбијка још једном је оправдала титулу једне од најзгоднијих жена свијета, прошетавши заносну фигуру у упечатљивом црвеном бикинију са ресама на горњем и доњем делу, који је уклопила са сукњом у истом стилу.

Шакира

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Њене најновије фотографије преплавиле су друштвене мреже, а коментари на рачун њеног изгледа, с обзиром на то да сљедеће године пуни педесет, не престају да се нижу.

"Сјајно изгледа, сјајно", "Заиста може да се похвали оваквим тјелом и природним изгледом са 49 година", "Прелијепа је".

Ипак, пажњу је привукао и коментар једног твитераша који се нашалио на рачун теорија завјере које у последње вријеме круже интернетом.

"Јесте ли сигурни да је то Шакира?"

Он је овим алудирао на недавне бизарне теорије да је на отварању Свјетског првенства умјесто Шакире заправо наступила њена двојница.

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Тагови :

Шакира

Пјевачица

купаћи костим

Свјетско првенство 2026

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