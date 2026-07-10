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Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

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АТВ редакција
10.07.2026 14:15

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Лаура Пргомет, учесница такмичења Господин савршени
Фото: Instagram

Бивша учесница РТЛ-овог шоу-а "Господин Савршени" Лаура Пргомет пуштена је на слободу након што је претходно ухапшена због изазивања инцидента у кафићу у Дубровнику.

Лаури је првобитно одређен притвор у трајању од 30 дана и то због почињења два кривична д‌јела напада на службену особу.

Међутим, како преноси Нет.хр прихваћена је жалба њене одбране те је преиначена одлука судије чиме јој је укинут истражни затвор.

Уз то су јој одређене и мјере опреза - мора се два пута седмично јављати надлежној полицијској станици.

Њен адвокат Роберт Бачић за Нет.хр је појаснио: "Након темељне обраде уважена је моја жалба и пуштена је на слободу. Надлежни суд прихватио је наше аргументе да постоји блажа мјера, а не најстрожа - истражни затвор".

"Сада се наставља даљи ток поступка, није још ништа готово, али ово је за почетак", додао је те напоменуо: "Задовољан сам одлуком. Лаура је сада пуно боље, требала би ићи за Загреб".

Лаура Пргомет

Сцена

Након хаоса у кафићу: Лаури Пргомет одређен једномјесечни притвор

Подсјетимо, Пргомет је прије неколико дана ушла у кафић који се налази на Лападским дворима у Дубровнику и почела ломити инвентар. Након тога ју је полиција привела, објавио је раније Дубровачки дневник.

На ТикТоку је објављен снимак њеног привођења. Како је могуће вид‌јети на снимку, она је викала испред кафића док су је полицајци приводили.

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Тагови :

Лаура Пргомет

хапшење

инцидент

Хрватска

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