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Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

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АТВ редакција
10.07.2026 14:11

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Људи наздрављају са вотком
Фото: Pexels/wan fat

Након година истраживања, њујоршка компанија АИРЦО, са Грегоријем Константином на челу, успјешно производи вотку добијену од угљен-диоксида.

Усљед све већих посљедица изазваних глобалном еколошком кризом, компанија АИРЦО из Њујорка, на челу са Грегоријем Константином, аустралијским предузетником и стручњаком за индустријске технологије, створила је најодрживије жестоко пиће на свету- вотку произведену од угљен-диоксида издвојеног из ваздуха, прикладно названу Ер Водка.

Од горућег проблема, до рјешења од којег вам гори грло

Ова компанија, једна од финалиста такмичења XPrize које је покренуо Илон Маск, своју сврху пронашла је у уверењу да свака идеја може да настане и ни из чега, те да буквално може да дође и из ваздуха.

"Када смо почели, људи су мислили да смо потпуно луди - а мислим да неки и данас тако мисле", рекао је Грегори Константин, оснивач компаније, који је у партнерству са Стафордом Шиханом основао еколошки прихватљиву дестилерију.

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Приликом производње једне боце вотке, "ухвати" се и искористи око 450 грама угљен-диоксида из ваздуха, насупрот традиционалној производњи која подразумева ферментацију житарица, а која емитује чак око око 6,8 килограма овог загађивача по флаши.

Како изгледа процес настанка овог технолошког феномена?

Од идеје до реализације, упрошћено, процедура изгледа овако:

  • Користи се угљен-диоксид који се или директно издваја из ваздуха или се прикупља на мјесту гдје он и настаје, у индустријским постројењима.
  • Он се, затим, комбинује са водоником добијеним електролизом - поступком у којем се вода, помоћу електричне енергије, разлаже на водоник и кисеоник.
  • Резултат претходног корака је етанол, који се, након мешања са водом, претвара у вотку.

Зашто баш водка за први производ?

Након сазнања да могу да производе алкохол изузетно високог степена чистоће, анализирали су тржишта са највећим потенцијалом која би им обезбедила одрживост компаније, и кренули су управо од оног тржишта које највише цени такав квалитет.

"За нас је најважније да створимо бренд којем ће људи тежити и који ће искрено подржавати. Ова технологија је толико другачија и јединствена, да ју је веома тешко објаснити људима. Зато је производ који могу и сами да пију најбољи начин да их уведемо у свијет који стварамо", изјавио је Грегори једном приликом.

Укус је неприкосновен, а цијена је малтене симболична

По ријечима власника, комплетна машинерија потребна за процес стаје у просторију величине ваше спаваће собе. Када говоримо о квалитету, "ваздушна вотка" је неприкосновена, јер садржи алкохол највишег степена чистоће на свету. Управо из овог разлога, приликом њеног конзумирања, нећете ни осетити јако "жарење" грла приликом испијања, па су и шансе за мамурлук мање.

"Код традиционалне производње вотке користе се житарице, кукуруз или кромпир. Током ферментације њиховог шећера, настају и друге врсте алкохола, попут метанола или бутанола, који су одговорни за непријатан осјећај 'жара' током конзумирања пића, али и за негативне последице које га прате", објаснио је оснивач компаније.

Једна флаша "ваздушне вотке" садржи 750 милилитара и кошта 75 долара.

Ту није крај технологији

Поред вотке, ова технологија изнедрила је и први парфем од угљен-диоксида, који такође спада у производ широке потрошње који захтијева веома чист алкохол, симболично назван Ер.

Осим ова два производња на бази етанола, компанија АИРЦО "ни из чега" успјешно производи и одрживо гориво за авионе, метанол, дизел, па чак и ракетно гориво.

Творац вотке од ваздуха вјерио Српкињу

Иако свој живот не експонира нарочито много на друштвеним мрежама, није непознато да је власник АИРЦО, Грегори Константин, срећу пронашао поред Српкиње, Дајане Богојевић.

Дајана је јавности постала позната након учешћа у осмој сезони серијала Аустралијин Сљедечи Топ Модел, са само 17 година. Након тога, наставила је свој пут у моделингу, а данас веома успешно послује у маркетинг индустрији, далеко од професионалних камера, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вотка

Алкохол

производња

Илон Маск

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