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Доста је било натезања са новцем: Ова четири знака Зодијака ускоро пуне новчанике

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 13:44

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Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Фото: Pexels

Доста је било вјечитог натезања са новцем, пресипања из шупљег у празно и чекања да се коначно нешто помјери с мртве тачке.

Предстојећи 20. јул доноси судбински астролошки преокрет када комплетно мрцварење са финансијама престаје. Звјездани путеви ка новцу, који је мјесецима био блокиран, коначно се отварају широм, а на четири срећна знака Зодијака је само да буду спремни за велики прилив.

Ово није вријеме за маштање нити празна обећања, већ за конкретан кеш који вам припада, а који никако нисте могли да извучете до сада.

Брише се све оно због чега нисте спавали

Овај датум покреће исплате које су мјесецима биле „заглављене“ у бирократији или нечијим обећањима – било да је ријеч о заосталом хонорару, поврату пореза или старим приватним позајмицама. Поента је да се рјешавају баш они горући финансијски проблеми који вам већ дуго не дају да мирно спавате.

Четири знака која ће 20. јула потпуно очистити рачуне и кренути испочетка су:

Дјевица: Припадници овог знака су се буквално отуђили од рада у посљедње вријеме, али новчаник то није пратио како треба. Већ 20. јула стиже вијест о уплати која касни или бонусу који вам је обећан „прије сто година“. Дугови који су вас стискали биће потпуно исплаћени, а кеш коначно остаје код вас.

Рибе

Рибе ће добити изненадни позив који мијења све. Јавиће вам се неко коме сте некада учинили велику услугу или стари пословни партнер са конкретном, папреном понудом. Тим новцем ћете једним потезом затворити све рачуне који су вам висили над главом.

Ован

Овнови су предуго чекали да се ријеши нека продаја, заоставштина или подјела имовине која се развукла унедоглед. Стиже званична вијест да је тај новац коначно слободан и да леже на рачун. Ова сума биће толико велика да ће буквално обрисати све минусе који су вас излуђивали.

Близанци

Стално су вас пратили непредвиђени трошкови који су вас избацивали из такта, али сада окрећете лист. Добијате вијест о новој заради или повишици коју нисте очекивали баш сад. Улазите у наредни мјесец без иједног јединог рачуна на чекању.

Немојте прокоцкати шансу за нови почетак

Астролози упозоравају да када овај изненадни новац легне на рачун, морате бити изузетно мудри. Ово је прилика коју вам универзум даје да свучете тежак терет са леђа, затворите кредите и недозвољене минусе, а не да новац расипате на тренутне глупости и луксуз. Искористите овај преокрет паметно, преноси Крстарица.

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