Судар возова код Бедфорда однио живот, десетине повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице је погинуло, а више од 80 је повријеђено у судару два воза у близини Бедфорда на југу Енглеске, саопштила је Британска саобраћајна полиција.
Из полиције су навели да је смртно страдао машиновођа једног од возова.
"У болницу су превезена 33 лица, од којих је 11 у тешком стању. Још 56 лица збринуто је због повреда", наведено је у полицијском саопштењу.
У току је истрага о узроку несреће, преноси Срна.
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