Дневни хороскоп за 20. јун: Коме се смијеши романса, а ко мора да припази?

Аутор:АТВ редакција
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Звијезде вам данас доносе изазове на емотивном плану, али и прилике да ријешите старе дилеме.
Док поједини знакови уживају у хармонији, другима се савјетује опрез у комуникацији са сарадницима. Прочитајте шта вас чека у наредних 24 часа.
Интуиција ће вам бити најбољи савезник у рјешавању емотивних дилема – не вјерујте свему што видите на први поглед. На пословном плану будите опрезни са информацијама из непознатих извора и пажљиво анализирајте сараднике. Потребно вам је више квалитетног сна, а снови вам могу открити важне поруке.
Вријеме је да ријешите емотивне недоумице прије него што вас ситуација „ухвати на дјелу“. У послу избјегавајте претјерано истицање, јер може изазвати негативне коментаре; фокусирајте се на завршавање започетих обавеза. Порадите на контроли унутрашњих конфликата.
Користите своје заводничке манире и оригиналност како бисте привукли пажњу особе која вам се допада. У пословном окружењу будите ефикасни и убједљиви ако желите да се издвојите од осталих. Потрудите се да бирате активности које ће вам уљепшати расположење.
Осјећате напетост због љубавних дилема или лошег предосјећаја у вези са блиском особом. У послу је кључ успјеха у повјерењу и заједничком раду, јер неке ствари не можете ријешити сами. Шетња и технике релаксације помоћи ће вам да се опустите.
Очекује вас романтично расположење, а лијепи погледи и ријечи напуниће вас позитивном енергијом. На послу сте веома сналажљиви и све задатке ћете завршити у рекордном року. Искористите овај дан да акумулирате позитивну енергију.
Партнер поставља правила која вам не пријају, па се морате помирити са улогом која вам је додијељена. На пословном плану не будите надмени ни расипни, задовољите се просјечним резултатима. Избјегавајте стрес и напорне обавезе.
Избјегавајте расправе о осјетљивим темама које никако да закључите са вољеном особом. У послу прихватите компромис због различитих интересовања ваших сарадника. Најважније је да смањите психичку напетост и нервозу.
Имате осјећај да вам неко други диктира правила, што вас чини незадовољним. У послу вам стижу необичне идеје, али будите опрезни и не понашајте се надмено. Избјегавајте стресне ситуације како бисте сачували унутрашњи мир.
У љубави влада несклад, јер партнеру недостаје разумијевања, а вама упорности. У пословним контактима користите дипломатске манире. Обратите пажњу на квалитетнију и правилнију исхрану.
Вешто користите своје способности на више страна, а партнер је потпуно очаран вашим шармом. Пословни успјех овог пута зависи искључиво од правилне тактике према сарадницима. Поведите рачуна о исхрани.
Остајете ускраћени за одређене потребе јер партнер не може да вам дочара све што очекујете. У послу тражите јасне доказе и гаранције – не вјерујте празним обећањима. Технике психолошког опуштања биће вам од велике користи.
Незадовољство је само пролазна фаза, зато избјегавајте ситна пребацивања која кваре однос. Не дозволите да вас заварају лажни утисци о пословним приликама. Усмјерите мисли у позитивном правцу и опустите се, преноси Астролук.
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