Турска дала зелено свјетло! Ово би могло да рјеши једну од највећих мистерија свијета

Аутор:АТВ редакција
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Високо у планинама источне Турске налази се необична геолошка формација која већ деценијама изазива расправе међу научницима, истраживачима и вjерницима широм свијета.
Ријеч је о локацији Дурупинар код планине Арарат, узвишењу које својим обликом подсјећа на огромни “брод” и за које поједини истраживачи вјерују да представља посљедње почивалиште - Нојеве барке.
Сада је сензационална теорија добила прилику за провјеру. Тим истраживача окупљен око пројекта Noah's Ark Scans саопштава да је њихов турски партнер добио званичне дозволе државних органа за спровођење до сада најобимнијег научног истраживања ове локације!
Према најавама, експедиција ће користити савремену технологију која до сада није примењена на овом месту, преноси Дејли Мејл.
У плану су недеструктивна бушења језгра тла, затим коришћење напредних система даљинског осматрања, најсавременијих уређаји за снимање подземних структура, као и специјалног подземног дрона Гопхер, чији ће задатак бити мапирање простора скривеног испод површине.
Истраживачи не крију амбиције. У саопштењу наводе да се надају да ће прикупити “необориве доказе“ да је управо овде завршила Нојева барка описана у Библији.
Као што смо већ писали, истраживачки тим је користио георадар којим је скенирао више од шест метара испод површине. Према њиховим тврдњама, уређај је открио структуре “правилних углова” и “шупљине” које не одговарају природним геолошким процесима.
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Једна од особа укључених у пројекат, Лаурен Вике, сматра да истраживање има много шири значај од пуког научног подухвата.
“Ово је потврда да је једна од најчешће исмеваних прича у историји - прича о Нојевој барци - стварна, као и Бог који ју је надахнуо“, изјавила је.
Први резултати се очекују крајем године, након обраде и верификације прикупљених података.
Локацији Дурупинар се налази око 29 километара јужно од планине Арарат, највишег врха Турске. Занимљиво да је савремени свијет за њено постојање сазнао тек средином 20. вијека.
Према локалним извјештајима, обилне кише и земљотреси, током маја 1948. године, однијели су велике количине блата које су прекривале терен. Након тога, необична структура постала је видљива, а први ју је наводно приметио један курдски пастир.
Од тада локација не престаје да привлачи пажњу.
Најзанимљивије тврдње истраживачког тима Noah's Ark Scans односе се на оно што, наводно, лежи испод површине.
Члан експедиције Ендру Џонс тврди да су радарска снимања показала постојање “тунела” који није испуњен седиментом и који води до велике централне шупљине.
По његовим ријечима, први велики простор појављује се на дубини од око четири метра и протеже се више од 12 метара. “Тунел” затим наставља да се спушта још приближно осам метара, гдје се повезује са “огромном централном просторијом” видљивом на радарским снимцима.
“Претпостављамо да би то могао бити дио Нојеве барке, можда централна дворана или поједине палубе. Сигурно постоји нешто сачувано под земљом“, рекао је.
Он сматра да је тунел могао представљати “главни пролаз који је повезивао одељке наењене животињама”.
Један од аргумената који истраживачи сматрају посебно важним јесу разлике у саставу земљишта.
Анализе су показале да се земља унутар формације разликује од околног тла. Она је мање алкална, садржи више органске материје и веће количине калијума.
Према Џоунсу, управо такве промјене могу настати током дуготрајног распадања великих дрвених конструкција.
“Тестови показују да су ове разлике стварне и да постоји мање од пет одсто вјероватноће да су настале случајно. То нам даје око 95 одсто сигурности да је узрок нешто попут распаднутог дрвеног брода“, тврди стручњак.
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Додатну пажњу привлаче и димензије необичне формације. Према библијском предању, барка је била “300 лаката дуга, 50 лаката широка и 30 лаката висока”, што приближно одговара дужини од 157 метара, ширини од 26,2 метра и висини од 15,8 метара.
Према истраживачима, мјере локације Дурупинар веома су блиске поменутим вриједностима, због чега вјерују да сличност није случајна.
Ипак, већина геолога остаје опрезна. Бројни стручњаци сматрају да је Дурупинар природна геолошка формација настала дијеловањем ерозије, клизишта и других природних процеса. За сада не постоји научни доказ који би потврдио да се испод ње налазе остаци древног брода.
С друге стране, присталице теорије о Нојевој барци вјерују да ће нова истраживања коначно дати одговор на питање које интригира човјечанство вековима.
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