Хороскоп за петак: Једни добијају новац и признање, други морају бити опрезни

Аутор:АТВ редакција
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Ево шта звијезде предвиђају за петак, 19. јун 2026. године.
Посао: Преузмите иницијативу на састанку данас јер ће ваша енергија инспирисати ваше колеге на акцију. Избјегавајте сукобе са претпостављенима око мањих пропуста у извјештајима.
Љубав: Изненадни сусрет са неким из ваше прошлости могао би поново да распламса старе страсти и натјера вас да размишљате. Будите искрени са партнером о својим намерама и осјећањима.
Здравље: Могућа је привремена главобоља због недостатка сна и превише времена проведеног испред екрана. Повећајте унос воде и покушајте да проведете барем пола сата на свјежем ваздуху.
Посао: Очекујте повољне вијести везане за отплату старог дуга или неочекивани бонус на плату. Фокусирајте се на рјешавање административних заостатка које већ дуго одлажете.
Љубав: Ваш партнер ће цијенити вашу стабилност и подршку у решавању компликованог породичног проблема. Ако сте слободни, неко из вашег непосредног радног окружења показује јасно интересовање.
Здравље: Пазите на исхрану, јер можете имати проблема са варењем након обилног оброка. Лагана шетња прије спавања ће вам помоћи да лакше заспите.
Посао: Ваше комуникацијске вјештине ће вам данас отворити врата за нове и профитабилне пословне сарадње. Будите опрезни са важним документима јер бисте их могли изгубити у великој журби.
Љубав: Дан је идеалан за лежерно дописивање и флерт са мистериозном особом путем друштвених мрежа. Вашем партнеру се неће допасти ваша расејаност, па му увече покажите више пажње.
Здравље: Ментални умор је појачан због превише информација и телефонских позива. Одложите телефон најмање сат времена прије спавања како бисте се квалитетно одморили.
Посао: Ослоните се на своју интуицију када доносите одлуку о покретању новог пројекта. Колега ће вас замолити за савјет који ће се касније показати кључним за успјех тима.
Љубав: Емоције су данас појачане, па би озбиљан разговор о вашој заједничкој будућности могао донијети олакшање. Избјегавајте непотребну драму око мањих неспоразума у свакодневној комуникацији.
Здравље: Повећана осјетљивост у пределу желуца захтијева прелазак на лакше оброке и више течности. Биљни чајеви од камилице или менте биће од велике помоћи.
Посао: Ваши напори коначно долазе у центар пажње и добићете јавно признање од својих шефова. Искористите овај тренутак да инвеститорима представите своје најамбициозније планове.
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Љубав: Зрачите посебном харизмом која привлачи пажњу гдје год да се данас појавите. У дугорочним везама испланирајте састанак који ће потпуно разбити вашу досадну свакодневну рутину.
Здравље: Осјећате се пуни енергије и спремни сте за веома интензиван физички тренинг у теретани. Водите рачуна да одржите правилно држање кичме током дужег седења у канцеларији.
Посао: Данас ћете морати да исправљате туђе грешке, што би могло бити прилично фрустрирајуће током јутра. Останите фокусирани на ситне детаље јер ће их ваши претпостављени веома пажљиво провјеравати.
Љубав: Критички тон у разговору могао би непотребно удаљити партнера од вас увече. Покушајте да изразите своје емотивне потребе без пребацивања кривице на другу страну.
Здравље: Напетост у врату и раменима је резултат нагомиланог стреса током радне недеље. Кратка масажа или вјежбе истезања донијеће вам тренутно и преко потребно олакшање.
Посао: Успешно ћете посредовати у напетом сукобу између два колеге на послу. Ваша урођена способност за дипломатију донијеће вам додатне поене код руководства.
Љубав: Хармонија у вашој вези биће вам апсолутни приоритет, па ће вам бити лакше да пристанете на компромис на састанку. Слободне Ваге би могле да упознају веома занимљиву особу на неком поподневном културном догађају.
Здравље: Обратите пажњу на бубреге и пијте довољно воде током дана. Кожа лица захтјева бољу негу и хидратацију због утицаја сувог ваздуха у затвореном простору.
Посао: Открићете повјерљиве информације које ће вам дати велику предност у предстојећим преговорима. Држите своје планове у строгој тајности док не дође прави тренутак за реализацију.
Љубав: Страствени тренуци су загарантовани ако се потпуно препустите својим емоцијама без страха од рањивости. Ваш партнер осјећа ваше интензивно присуство и магнетно га привлачи ваш загрљај.
Здравље: Могући су мањи проблеми са урогениталним системом због прехладе или сједења на хладном. Избјегавајте ледене напитке и дуже излагање јакој промаји.
Посао: Планирање пословног путовања или стручног усавршавања донијеће вам нови талас оптимизма и мотивације. Не дозволите да вас мале организационе препреке које ће се појавити поподне спутају.
Љубав: Искреност је ваша најјача карта, али пазите да не будете превише оштри у изражавању својих мишљења. Неко из другог града ће вам послати неочекивану поруку која ће вас развеселити.
Здравље: Осјећате се одлично, али немојте претеривати са физичким напорима на крају дана. Мишићи ногу би могли бити склони непријатним грчевима ако се не загријете како треба.
Посао: Озбиљан приступ послу данас ће резултирати дугорочном стабилношћу ваше тренутне позиције у компанији. Очекујте важан позив у вези са вашим даљим напредовањем на каријерној љествици.
Љубав: Емоционална уздржаност могла би се погрешно протумачити као ваш недостатак интересовања за проблеме вашег партнера. Отворите се и покажите своју рањивију страну како бисте изградили међусобно повјерење.
Здравље: Колена и зглобови су вам најслабије тачке овог петка, зато будите опрезни при кретању. Избјегавајте предуго стајање и обавезно носите удобну обућу.
Посао: Технички проблеми са рачунаром могли би да поремете ваше планове, зато на време обезбједите резервну опцију. Ваше оригиналне идеје наићи ће на отпор конзервативнијих колега у вашем тиму.
Љубав: Потребна вам је слобода, али не заборавите договоре које сте склопили са вољеном особом. Дугогодишње пријатељство би данас неочекивано могло да се развије у нешто много дубље.
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Здравље: Циркулација у ногама је нешто слабија, па покушајте да се више крећете током пауза на послу. Пазите на осјетљиве зглобове приликом бављења било каквим спортским активностима.
Риба
Посао: Креативни задаци су вам лаки, али више волите да сав практичан и напоран рад оставите за понедјељак. Интуиција ће вас спасити од потписивања сумњивог уговора који вам се нуди.
Љубав: Романтично расположење је идеално за мирно вече уз добар филм или лагану музику удвоје. Неко ко вам је близак ће вам се поверити, зато покажите своје уобичајено саосјећање и разумијевање.
Здравље: Склони сте задржавању течности у тијелу, па смањите унос соли и зачињене хране. Стопала су вам данас посебно осјетљива, па их увече приуштите опуштајућу топлу купку.
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