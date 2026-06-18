Ова два знака у наредних 14 дана чека финансијски препород

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неки периоди у животу као да провјеравају колико човјек може да издржи. Мјесеци брига, одрицања и чекања сада би могли да остану иза леђа, јер астролози тврде да Бик и Рак улазе у фазу која доноси велики финансијски заокрет.
Већ од вечерас почиње посебан период од наредне двије недјеље у којем се отварају врата за новац, нове договоре и рјешавање проблема који су дуго притискали ова два хороскопска знака. Оно што је било одложено сада долази на наплату.
Љубав и секс
Никад неће признати: Због чега мушкарци највише љубоморишу?
Бикови су познати по томе да ћуте, раде и издрже више него што други примјећују. Међутим, управо због те упорности сада би могли да добију оно што су дуго чекали. У наредне двије недјеље може стићи вијест која мијења финансијску ситуацију – порука, позив или понуда која долази у правом тренутку. Могуће је да се враћа новац који сте већ прекрижили или да се појављује пословна прилика која доноси стабилнију зараду.
Ракови у овај период улазе са великом потребом за сигурношћу. Дуго су носили туђе проблеме, помагали другима и често своје потребе стављали на посљедње мјесто. Сада долази тренутак када се ситуација окреће у њихову корист. Финансијско побољшање може стићи преко породице, договора, заједничког улагања или особе која препознаје ваш труд. Неће све доћи гласно и драматично - највећи помаци могу се догодити кроз миран разговор, једну одлуку или прилику коју нисте очекивали.
Савјети
Зашто смокву не треба садити поред куће?
Према астролошким тумачењима, наредне двије недјеље доносе снажну енергију за знакове који припадају земљи и води. Бик и Рак симболизују стабилност, истрајност и емотивну снагу, а управо те особине сада долазе до изражаја.
(Жена Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Друштво
3 ч0
Бања Лука
3 ч3
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
23
31
23
25
22
57
22
54
22
40
Тренутно на програму