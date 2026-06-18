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Ова два знака у наредних 14 дана чека финансијски препород

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 22:54

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Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Фото: Pexels

Неки периоди у животу као да провјеравају колико човјек може да издржи. Мјесеци брига, одрицања и чекања сада би могли да остану иза леђа, јер астролози тврде да Бик и Рак улазе у фазу која доноси велики финансијски заокрет.

Већ од вечерас почиње посебан период од наредне двије недјеље у којем се отварају врата за новац, нове договоре и рјешавање проблема који су дуго притискали ова два хороскопска знака. Оно што је било одложено сада долази на наплату.

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Бик

Бикови су познати по томе да ћуте, раде и издрже више него што други примјећују. Међутим, управо због те упорности сада би могли да добију оно што су дуго чекали. У наредне двије недјеље може стићи вијест која мијења финансијску ситуацију – порука, позив или понуда која долази у правом тренутку. Могуће је да се враћа новац који сте већ прекрижили или да се појављује пословна прилика која доноси стабилнију зараду.

Рак

Ракови у овај период улазе са великом потребом за сигурношћу. Дуго су носили туђе проблеме, помагали другима и често своје потребе стављали на посљедње мјесто. Сада долази тренутак када се ситуација окреће у њихову корист. Финансијско побољшање може стићи преко породице, договора, заједничког улагања или особе која препознаје ваш труд. Неће све доћи гласно и драматично - највећи помаци могу се догодити кроз миран разговор, једну одлуку или прилику коју нисте очекивали.

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Према астролошким тумачењима, наредне двије недјеље доносе снажну енергију за знакове који припадају земљи и води. Бик и Рак симболизују стабилност, истрајност и емотивну снагу, а управо те особине сада долазе до изражаја.

(Жена Блиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

Паре

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