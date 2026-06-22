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Како правилно чувати лијекове на великим врућинама?

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:03

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лијекови, путовање
Фото: Pexel/ Towfiqu barbhuiya

Лијекови могу изгубити ефикасност ако су изложени високим температурама, а оптимална температура за њихово чување не би смјела бити виша од 25 степени Целзијусових, истакао је доцент на Катедри за фармакологију Института за физику и математику руског Универзитета „Пирогов“ Денис Борозденко.

- Љетне врућине су озбиљан изазов за вашу кућну апотеку. Температуре изнад 25 степени Целзијусових и директна сунчева свјетлост представљају највећи ризик за безбједност ваших лијекова. Већина медикамената пролази тестирање стабилности на температурама до 25 степени Целзијусових прије него што стигне у апотеку, тако да изнад те температуре нико не може гарантовати њихову ефикасност и безбједност“, рекао је Борозденко, пренијела је агенција ТАСС.

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Он је објаснио да је оптимална температура за чување већине таблета и капсула од 15 до 25 степени Целзијусових. Идеално мјесто су затворене полице ормарића на сјеверној страни куће.

Борозденко савјетује да, уколико у домаћинству има дјеце, полица са лијековима буде ван њиховог дохвата.

- Ако вам је у стану вруће и немате стално укључен клима-уређај, боље је да комплет прве помоћи премјестите у фрижидер - безбједније је. Не чувајте појединачне блистере, већ лијекове држите у кутији са упутствима, навео је он.

Додао је да је строго забрањено остављати лијекове на прозорској дасци, чувати их у кухињи, близу шпорета, рерне или микроталасне пећнице, као и држати комплет прве помоћи у аутомобилу. Такође, према његовим ријечима, не препоручује се чување лијекова у купатилу или у условима високе влажности.

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Уколико се не поштују упутства за складиштење, лијекови могу изгубити ефикасност, а може се повећати и ризик од развоја бактерија.

- Антибиотик амоксицилин постаће токсичнији и мање ефикасан због хемијске реакције која разграђује активни састојак. Нитроглицерин ће такође изгубити своју ефикасност након сат времена на температури изнад 40 степени Целзијусових, што би могло бити опасно по живот у критичном тренутку“, нагласио је Борозденко.

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Тагови :

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љето

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