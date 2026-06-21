Тајна савршених палачинки је у овом састојку

Аутор:АТВ редакција
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Палачинке које не пуцају, не лијепе се за тигањ и остају мекане данима можете се направити уз један једноставан састојак који већ имате код куће.
Не треба вам скуп тигањ нити готова смјеса из кесице – довољно је да у тијесто додате газирану воду.
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Иако звучи превише једноставно, управо овај трик многе домаћице сматрају тајном савршених палачинки.
Мјехурићи ваздуха из газиране воде улазе у тијесто и чине га прозрачнијим. Захваљујући томе, палачинке се лакше развлаче, остају еластичне и не пуцају приликом окретања.
Са друге стране, превише млијека може учинити смјесу тешком и густом, због чега се палачинке чешће лијепе за тигањ и кидају.
У класичну смјесу од јаја, брашна, млијека и прстохвата соли додајте око 100 милилитара газиране воде. Након тога лагано промијешајте. Претјерано мијешање није препоручљиво јер избацује ваздух из смјесе и умањује ефекат газиране воде.
На пола литра млијека довољно је додати око 100 милилитара газиране воде.
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Ако волите танке палачинке, можете додати још мало, али постепено. Идеална смјеса треба да буде ријетка попут течне павлаке, а не густа као смјеса за питу.
Многи мисле да је проблем у рецепту, али најчешће је крива температура тигања.
Тигањ мора бити добро загријан, али не и прегријан. На превисокој температури палачинка брзо загори споља, док унутра остане недовољно печена и љепљива.
Средња температура је најбољи избор. Прва палачинка може послужити као пробна, док ће већ друга бити савршена.
Једна од честих грешака је додавање уља прије сваке палачинке.
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Довољно је да тигањ премажете танким слојем уља само на почетку печења. У супротном, палачинке постају масне, тешке и губе своју лагану структуру.
Палачинке припремљене са газираном водом имају лагану и мекану структуру. Ако у смјесу додате кашичицу ванилин шећера, цијела кухиња замирисаће као недјељно јутро код баке.
Овај трик подједнако добро функционише и за слатке и за слане палачинке – било да их служите са џемом, орасима, ајваром или кајмаком.
Смјеса за палачинке са газираном водом може стајати у фрижидеру и до 24 часа.
Припремите је увече, а палачинке испеците ујутру. Остаће једнако мекане и укусне као да сте смјесу тек направили.
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Не. Газирана вода нема изражен мирис ни укус, већ само побољшава структуру тијеста. Палачинке задржавају свој препознатљив укус, али постају мекше, прозрачније и лакше за печење, преноси Глас Српске.
Може. Важно је да вода буде добро газирана и хладна, јер управо мјехурићи ваздуха дају жељени ефекат.
Ако се палачинке лијепе за тигањ, узрок је најчешће превисока температура или недовољно подмазан тигањ на почетку печења.
Смањите температуру и сачекајте да се прва страна добро испече прије него што палачинку окренете.
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Уз овај једноставан трик са газираном водом, палачинке ће бити танке, мекане и без пуцања – баш онакве какве сви желе на трпези.
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