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Тајна савршених палачинки је у овом састојку

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:06

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палачинке печење савјети рецепти
Фото: Pexel/ cottonbro studio

Палачинке које не пуцају, не лијепе се за тигањ и остају мекане данима можете се направити уз један једноставан састојак који већ имате код куће.

Не треба вам скуп тигањ нити готова смјеса из кесице – довољно је да у тијесто додате газирану воду.

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Иако звучи превише једноставно, управо овај трик многе домаћице сматрају тајном савршених палачинки.

Зашто газирана вода прави савршене палачинке?

Мјехурићи ваздуха из газиране воде улазе у тијесто и чине га прозрачнијим. Захваљујући томе, палачинке се лакше развлаче, остају еластичне и не пуцају приликом окретања.

Са друге стране, превише млијека може учинити смјесу тешком и густом, због чега се палачинке чешће лијепе за тигањ и кидају.

У класичну смјесу од јаја, брашна, млијека и прстохвата соли додајте око 100 милилитара газиране воде. Након тога лагано промијешајте. Претјерано мијешање није препоручљиво јер избацује ваздух из смјесе и умањује ефекат газиране воде.

Колико газиране воде иде у смјесу за палачинке?

На пола литра млијека довољно је додати око 100 милилитара газиране воде.

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Ако волите танке палачинке, можете додати још мало, али постепено. Идеална смјеса треба да буде ријетка попут течне павлаке, а не густа као смјеса за питу.

Најчешћа грешка није у тијесту већ у температури тигања

Многи мисле да је проблем у рецепту, али најчешће је крива температура тигања.

Тигањ мора бити добро загријан, али не и прегријан. На превисокој температури палачинка брзо загори споља, док унутра остане недовољно печена и љепљива.

Средња температура је најбољи избор. Прва палачинка може послужити као пробна, док ће већ друга бити савршена.

Колико уља треба користити?

Једна од честих грешака је додавање уља прије сваке палачинке.

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Довољно је да тигањ премажете танким слојем уља само на почетку печења. У супротном, палачинке постају масне, тешке и губе своју лагану структуру.

Мирис који подсјећа на дјетињство

Палачинке припремљене са газираном водом имају лагану и мекану структуру. Ако у смјесу додате кашичицу ванилин шећера, цијела кухиња замирисаће као недјељно јутро код баке.

Овај трик подједнако добро функционише и за слатке и за слане палачинке – било да их служите са џемом, орасима, ајваром или кајмаком.

Још један трик који мало ко зна

Смјеса за палачинке са газираном водом може стајати у фрижидеру и до 24 часа.

Припремите је увече, а палачинке испеците ујутру. Остаће једнако мекане и укусне као да сте смјесу тек направили.

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Да ли газирана вода мијења укус палачинки?

Не. Газирана вода нема изражен мирис ни укус, већ само побољшава структуру тијеста. Палачинке задржавају свој препознатљив укус, али постају мекше, прозрачније и лакше за печење, преноси Глас Српске.

Може ли умјесто газиране воде кисела вода?

Може. Важно је да вода буде добро газирана и хладна, јер управо мјехурићи ваздуха дају жељени ефекат.

Зашто се палачинке и даље лијепе?

Ако се палачинке лијепе за тигањ, узрок је најчешће превисока температура или недовољно подмазан тигањ на почетку печења.

Смањите температуру и сачекајте да се прва страна добро испече прије него што палачинку окренете.

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Уз овај једноставан трик са газираном водом, палачинке ће бити танке, мекане и без пуцања – баш онакве какве сви желе на трпези.

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Тагови :

Палачинке

Тијесто за палачинке

кисела вода

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