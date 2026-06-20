Како уконити пестициде са воћа и поврћа?

Аутор:АТВ редакција
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Када донесемо пуне кесе са пијаце, обично мислимо да је довољно потопити све у воду са мало соде бикарбоне. Ипак, ако желите да на прави начин уклоните пестициде, сода вам ту неће много помоћи.
Оно чиме се данас прскају воће и поврће направљено је да преживи кишу, па је логично да ни обична вода у судопери не може много да учини.
Друштво
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Сода бикарбона уклања прашину, али не допире до материја које су ушле дубље у кору или се задржале у листовима поврћа.
Многи вјерују да је сода рјешење за све, али истина је мало другачија. Већина хемијских средстава којима се прска храна има масну базу. То се ради намјерно како би се дуже задржала на плоду, чак и након кише.
Сода нема снагу да разгради слој воска и масноће испод којег се задржавају пестициди. Док вам воће изгледа чисто и сјајно, оно је заправо само површно опрано.
Превелико задржавање намирница у раствору соде може их учинити и меканим и без укуса.
Најбоље рјешење је обично бијело сирће. Киселина из сирћета много боље разграђује заштитни слој у којем се задржавају штетне материје.
Сцена
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Ево како да то урадите:
На једну чашу сирћета додајте три чаше воде. Ова комбинација је довољно јака, а не оставља јак мирис.
Поврће попут броколија, карфиола или паприке треба да стоји у раствору најмање 15 минута.
Након потапања, намирнице добро истрљајте под млазом воде како бисте уклонили остатке.
Код салате и купуса највише загађења се налази на спољним листовима. Зато је најбоље уклонити прва два слоја, а остатак прати лист по лист.
Регион
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Често су премазани воском како би дуже трајали, па је боље уклонити кору.
Њихова површина лако задржава пестициде, посебно ако нису домаће.
Шаргарепу, цвеклу и коријен целера увијек је сигурније ољуштити.
Култура
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Ако немате времена за потапање, можете направити једноставан спреј:
Помјешајте чашу воде, двије кашике сирћета и кашику лимуновог сока.
Попрскајте намирнице, сачекајте минут и добро исперите, преноси Глас Српске.
Комбинација сирћета и лимуна често је ефикаснија од скупих индустријских средстава.
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