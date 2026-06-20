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Како уконити пестициде са воћа и поврћа?

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 16:39

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Воће
Фото: pexels/Rachel Claire

Када донесемо пуне кесе са пијаце, обично мислимо да је довољно потопити све у воду са мало соде бикарбоне. Ипак, ако желите да на прави начин уклоните пестициде, сода вам ту неће много помоћи.

Оно чиме се данас прскају воће и поврће направљено је да преживи кишу, па је логично да ни обична вода у судопери не може много да учини.

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Сода бикарбона уклања прашину, али не допире до материја које су ушле дубље у кору или се задржале у листовима поврћа.

Зашто сода бикарбона није довољна

Многи вјерују да је сода рјешење за све, али истина је мало другачија. Већина хемијских средстава којима се прска храна има масну базу. То се ради намјерно како би се дуже задржала на плоду, чак и након кише.

Сода нема снагу да разгради слој воска и масноће испод којег се задржавају пестициди. Док вам воће изгледа чисто и сјајно, оно је заправо само површно опрано.

Превелико задржавање намирница у раствору соде може их учинити и меканим и без укуса.

Како најефикасније уклонити пестициде

Најбоље рјешење је обично бијело сирће. Киселина из сирћета много боље разграђује заштитни слој у којем се задржавају штетне материје.

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Ево како да то урадите:

Одмјерите размјеру

На једну чашу сирћета додајте три чаше воде. Ова комбинација је довољно јака, а не оставља јак мирис.

Пустите да одстоји

Поврће попут броколија, карфиола или паприке треба да стоји у раствору најмање 15 минута.

Трљање је обавезно

Након потапања, намирнице добро истрљајте под млазом воде како бисте уклонили остатке.

Лиснато поврће

Код салате и купуса највише загађења се налази на спољним листовима. Зато је најбоље уклонити прва два слоја, а остатак прати лист по лист.

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Које намирнице је боље ољуштитиа поједине намирнице ни темељно прање није довољно.

Јабуке и краставци из маркета

Често су премазани воском како би дуже трајали, па је боље уклонити кору.

Паприке и брескве

Њихова површина лако задржава пестициде, посебно ако нису домаће.

Коријенасто поврће

Шаргарепу, цвеклу и коријен целера увијек је сигурније ољуштити.

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Природно средство за брзо прање

Ако немате времена за потапање, можете направити једноставан спреј:

Помјешајте чашу воде, двије кашике сирћета и кашику лимуновог сока.

Попрскајте намирнице, сачекајте минут и добро исперите, преноси Глас Српске.

Комбинација сирћета и лимуна често је ефикаснија од скупих индустријских средстава.

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Тагови :

Пестициди

Воће

поврће

воће и поврће

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