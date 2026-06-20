Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''

Аутор:АТВ редакција
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Џејмс Бароуз, познат као режисер више од хиљаду епизода класичних телевизијских комедија “Пријатељи”, “Вил и Грејс”, “Такси” и многих других, преминуо је данас у 85. години у Лос Анђелесу, потврдила је породица.
Како су навели, Бароуз је преминуо у породичној кући, мирно, окружен члановима породице”, преноси “Асошијејтед прес”.
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Бароуз је читаву каријеру провео као режисер, специјализујући се за ситуационе комедије.
У телевизијској индустрији почео је да ради 1974. године режирајући серију “Кафић `Живјели`”, а касније и бројне епизоде хит-серија као што су “Вил и Грејс”, “Фрејжер”, “Пријатељи”, као и пилот-епизоде серија “Два и по мушкарца” и “Теорија великог праска”.
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