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Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 14:20

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Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''
Фото: Pixabay

Џејмс Бароуз, познат као режисер више од хиљаду епизода класичних телевизијских комедија “Пријатељи”, “Вил и Грејс”, “Такси” и многих других, преминуо је данас у 85. години у Лос Анђелесу, потврдила је породица.

Како су навели, Бароуз је преминуо у породичној кући, мирно, окружен члановима породице”, преноси “Асошијејтед прес”.

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Бароуз је читаву каријеру провео као режисер, специјализујући се за ситуационе комедије.

У телевизијској индустрији почео је да ради 1974. године режирајући серију “Кафић `Живјели`”, а касније и бројне епизоде хит-серија као што су “Вил и Грејс”, “Фрејжер”, “Пријатељи”, као и пилот-епизоде серија “Два и по мушкарца” и “Теорија великог праска”.

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Тагови :

преминуо Џејмс Бароуз

серија Пријатељи

Лос Анђелес

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