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"Поклон Републици" на најбољи начин промовише културу Републике Српске

Аутор:

АТВ
16.06.2026 22:51

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Годишњи концерт бањалучког Универзитета под називом "Поклон Републици"
Фото: АТВ

Годишњим концертом бањалучког Универзитета под називом "Поклон Републици", свечано је обиљежен крај академске године. У оквиру концертног спектакла који је одржан под покровитељством кабинета предсједника Републике Српске, наступило је више од стотину извођача Симфонијског оркестра али и бројни музички гости из региона.

Симфонијски оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањалуци и Симфонијски оркестар Народног позоришта Републике Српске, домаћој публици представили су раскошан репертоар сачињен од антологијских дјела класичне и филмске музике, али и симфонијских обрада популарних композиција.

"Поклон Републици" на најбољи начин промовише културу Републике Српске.

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Овим концертом потврђена је важна улога Универзитета у Бањалуци као једног од кључних носилаца културног живота и развоја умјетничке сцене Републике Српске.

/РТРС/

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Тагови :

Поклон Републици Српској

Бањалука

концерт

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