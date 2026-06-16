Аутор:АТВ
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Годишњим концертом бањалучког Универзитета под називом "Поклон Републици", свечано је обиљежен крај академске године. У оквиру концертног спектакла који је одржан под покровитељством кабинета предсједника Републике Српске, наступило је више од стотину извођача Симфонијског оркестра али и бројни музички гости из региона.
Симфонијски оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањалуци и Симфонијски оркестар Народног позоришта Републике Српске, домаћој публици представили су раскошан репертоар сачињен од антологијских дјела класичне и филмске музике, али и симфонијских обрада популарних композиција.
"Поклон Републици" на најбољи начин промовише културу Републике Српске.
Република Српска
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Овим концертом потврђена је важна улога Универзитета у Бањалуци као једног од кључних носилаца културног живота и развоја умјетничке сцене Републике Српске.
/РТРС/
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