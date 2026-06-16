Годишњи концерт Универзитета у Бањалуци "Поклон Републици".

Аутор:АТВ
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На платоу Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци почео је годишњи концерт "Поклон Републици" на којем ће готово стотину умјетника извести програм који ће обиљежити завршетак још једне успјешне академске године и потврдити снажну везу Универзитета, културе и друштвене заједнице.
Концерту, између осталих, присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.
На почетку концерта окупљенима се у име предсједника Републике Српске обратио Минић, који је рекао да студенти, Бањалука и Српска заслужују овакав концерт.
"Кампус се гради и сваки дан је све љепши. Наши студенти морају да имају добре услове", поручио је Минић.
Окупљене је поздравио ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин, који је захвалио предсједнику Републике Српске на покровитељству, те Влади Српске.
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Наступиће здружени Симфонијски оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањалуци и Симфонијски оркестар Народног позоришта Републике Српске, чији је репертоар састављен од антологијских дјела класичне и филмске музике, али и симфонијских обрада популарних композиција.
Посебан печат вечери даће гости концерта регионална музичка звијезда Лена Ковачевић и свјетски признати гитариста Игор Паспаљ, а публика ће уживати и у наступу оперске диве Дуње Симић.
Годишњи концерт је један од најзначајнијих културних догађаја у организацији Универзитета у Бањалуци који окупља хиљаде посјетилаца и потврђује улогу Универзитета као важног носиоца културног живота Републике Српске, преноси СРНА.
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