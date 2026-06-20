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Доктори упозорили: Ова храна може довести до појаве карцинома

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:26

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Доктори упозорили: Ова храна може довести до појаве карцинома
Фото: Pixabay

Исхрана је један од фактора на које можемо утицати када је ријеч о смањењу ризика од рака.

Љекари упозоравају да одређене навике, посебно оне које свакодневно понављамо, могу повећати вјероватноћу развоја болести.

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– Исхрана је један од фактора ризика за рак на које можемо највише утицати – истиче радијацијски онколог др Веслеј Талцотт за Параде.

Онколози упозоравају да дан не би требало редовно започињати високо прерађеном храном богатом шећером, попут заслађених житарица и пекарских производа. Др Кетан Тханки објашњава да “вишак калорија и рафинисани угљенихидрати подстичу дебљину”, а претилост је повезана с већим ризиком од више врста рака.

Др. Талцотт додаје да је исхрана богата прерађеном храном један од главних покретача претилости.

Зашто је такав доручак проблематичан?

Према онколозима, високо прерађена храна може повисити ниво инзулина и упалних протеина који могу подстаћи раст тумора.

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– То значи да нагло подижу шећер у крви и инзулин, а не пружају осјећај ситости – каже др Талкотт. Др Траси Кране упозорава:

– Ако ваш доручак може проћи као десерт, онда не припрема ваше тијело за остатак дана, а ни за превенцију рака – истакао је.

Не постоји јединствена исхрана која спречава рак, но љекари препоручују исхрану богату воћем, поврћем, цјеловитим житарицама, немасним изворима протеина и млијечним производима са смањеним удјелом масти.

– Један оброк неће изазвати рак, али обрасци на вашем тањиру могу или повећати ризик или помоћи у изградњи отпорности – напомиње др Кране.

Говорећи о доручку, онколог др. Езекиел Ј. Емануел савјетује:

– Једите више протеина и влакана – рекао је.

Као добре изборе наводи грчки јогурт с бобичастим воћем, јаја с интегралним тостом и зобену кашу с воћем и орашастим плодовима.

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– Протеини и биљна храна прије прерађеног шећера – поручује др. Цране, док др. Талцотт закључује да је циљ унијети довољно влакана и протеина без наглог скока шећера у крви, преноси Н1.

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Тагови :

тумор

Храна

здравље

здрава исхрана

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