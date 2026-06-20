Доктори упозорили: Ова храна може довести до појаве карцинома

Аутор:АТВ редакција
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Исхрана је један од фактора на које можемо утицати када је ријеч о смањењу ризика од рака.
Љекари упозоравају да одређене навике, посебно оне које свакодневно понављамо, могу повећати вјероватноћу развоја болести.
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– Исхрана је један од фактора ризика за рак на које можемо највише утицати – истиче радијацијски онколог др Веслеј Талцотт за Параде.
Онколози упозоравају да дан не би требало редовно започињати високо прерађеном храном богатом шећером, попут заслађених житарица и пекарских производа. Др Кетан Тханки објашњава да “вишак калорија и рафинисани угљенихидрати подстичу дебљину”, а претилост је повезана с већим ризиком од више врста рака.
Др. Талцотт додаје да је исхрана богата прерађеном храном један од главних покретача претилости.
Према онколозима, високо прерађена храна може повисити ниво инзулина и упалних протеина који могу подстаћи раст тумора.
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– То значи да нагло подижу шећер у крви и инзулин, а не пружају осјећај ситости – каже др Талкотт. Др Траси Кране упозорава:
– Ако ваш доручак може проћи као десерт, онда не припрема ваше тијело за остатак дана, а ни за превенцију рака – истакао је.
Не постоји јединствена исхрана која спречава рак, но љекари препоручују исхрану богату воћем, поврћем, цјеловитим житарицама, немасним изворима протеина и млијечним производима са смањеним удјелом масти.
– Један оброк неће изазвати рак, али обрасци на вашем тањиру могу или повећати ризик или помоћи у изградњи отпорности – напомиње др Кране.
Говорећи о доручку, онколог др. Езекиел Ј. Емануел савјетује:
– Једите више протеина и влакана – рекао је.
Као добре изборе наводи грчки јогурт с бобичастим воћем, јаја с интегралним тостом и зобену кашу с воћем и орашастим плодовима.
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– Протеини и биљна храна прије прерађеног шећера – поручује др. Цране, док др. Талцотт закључује да је циљ унијети довољно влакана и протеина без наглог скока шећера у крви, преноси Н1.
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