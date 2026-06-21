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Ако не волите сандале, ови модели обуће су идеални за вас: Елегантни и удобни

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 13:27

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Женске ноге у елегантној обући окружене плавим латицама, приказујући стил и моду.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Чим стигну високе температуре, сандале постају први избор многих жена. Ипак, нису сви љубитељи модела са потпуно отвореним прстима. Некима више одговара софистициранији изглед, док други једноставно желе обућу која пружа мало више покривености, а да притом остане лагана и удобна за љетне дане.

Управо зато ове сезоне у први план долази обућа са отвореном петом. Ови модели успјешно спајају прозрачност сандала и елеганцију затворених ципела, па су одличан избор за посао, градску шетњу или вечерњи излазак.

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Сандале са каишем око чланка

Ципеле са отвореном петом и каишем око чланка већ сезонама не излазе из моде. Њихова највећа предност је то што дјелују софистицирано, а истовремено су довољно удобне за свакодневно ношење.

Посебно су популарни модели у неутралним нијансама попут беж, бијеле, црне и свијетложуте, јер се лако комбинују са готово свим комадима гардеробе. Одлично изгледају уз ланене панталоне, миди сукње, бермуде и љетне хаљине.

Мулес сандале

За жене које воле практичност, мулес модели представљају идеално рјешење. Лако се обувају, изгледају уредно и могу да подигну чак и најједноставнију комбинацију.

Модели са затвореним предњим дијелом посебно су тражени јер пружају елегантнији изглед од класичних папуча. Шпицасти кројеви уносе дозу луксуза, док равне варијанте остају савршен избор за свакодневне активности.

Балетанке са отвореном петом

Балетанке су се ове године вратиле на велика врата, а верзије са отвореном петом постале су један од најпожељнијих модела сезоне.

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Комбинују удобност коју сви воле са лаганим љетним изгледом. Најчешће долазе у њежним неутралним тоновима, а лако се уклапају уз фармерке, ланене комплете, сукње и једноставне хаљине.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

мода

сандале

тренд

мода љето 2026.

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