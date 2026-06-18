Најелегантнији одјевни комад за љето: Тако женствено и шик

Аутор:АТВ редакција
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За љето нема бољег модног одабира од удобне хаљине коју ћете врло лако стилизовати уз сандале или папуче. Ове сезоне доминирају посебни модели.
Жене воле хаљине због свестраности и елеганције коју пружају. Разноликост у дизајнима хаљина је велика, покривајући све укусе и потребе жена. Једна од најелегантнијих хаљина је она која својим кројем подсјећа на кошуљу.
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Наравно, ово је силуета која имитира карактеристике кошуље, понекад се може носити и преко панталона, а сада љети и преко купаћих костима.
Хаљина-кошуље одишу софистицираном елеганцијом која их чини идеалним за одлазак на посао током љета, док је додатак каиша у струку увијек додир који подиже изглед чинећи га женственијим.
Двије опције су веома популарне за ову годину: хаљине-кошуље са смелим принтовима и пругицама.
Такође, како пролазимо кроз времена када је минималистички стил доминантан, кошуље-хаљине једноставне линије и неутралних нијанси попут црне, бијеле, беж и каки учиниће ваше појављивање у граду или на одмору актуелним и модерним.
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Носите хаљине са папучама, патикама или еспадрилама и сламнатим торбама за шик ефекат.
(Б92)
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