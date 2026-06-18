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Најелегантнији одјевни комад за љето: Тако женствено и шик

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:06

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Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.
Фото: Ron Lach/Pexels

За љето нема бољег модног одабира од удобне хаљине коју ћете врло лако стилизовати уз сандале или папуче. Ове сезоне доминирају посебни модели.

Жене воле хаљине због свестраности и елеганције коју пружају. Разноликост у дизајнима хаљина је велика, покривајући све укусе и потребе жена. Једна од најелегантнијих хаљина је она која својим кројем подсјећа на кошуљу.

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Наравно, ово је силуета која имитира карактеристике кошуље, понекад се може носити и преко панталона, а сада љети и преко купаћих костима.

Хаљина-кошуље одишу софистицираном елеганцијом која их чини идеалним за одлазак на посао током љета, док је додатак каиша у струку увијек додир који подиже изглед чинећи га женственијим.

Двије опције су веома популарне за ову годину: хаљине-кошуље са смелим принтовима и пругицама.

Такође, како пролазимо кроз времена када је минималистички стил доминантан, кошуље-хаљине једноставне линије и неутралних нијанси попут црне, бијеле, беж и каки учиниће ваше појављивање у граду или на одмору актуелним и модерним.

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Ево на које детаље у пасошу морате обратити пажњу ако путујете у неку од ових земаља

Носите хаљине са папучама, патикама или еспадрилама и сламнатим торбама за шик ефекат.

(Б92)

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Тагови :

мода

хаљина

тренд

љето 2026

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