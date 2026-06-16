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Принт који је некада био омражен доминираће овог љета

Аутор:

АТВ
16.06.2026 21:26

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Принт који је некада био омражен доминираће овог љета
Фото: Pexels

Мода је позната по томе да непрестано рециклира трендове, али ријетко који повратак изазове толику пажњу као онај који тренутно виђамо на свјетским пистама и улицама модних метропола. Принт који је годинама важио за „тежак за комбиновање“, па чак и помало застарио, овог љета 2026. доживљава свој велики повратак – и то захваљујући најутицајнијим женама свијета.

Од кича до софистицираног стила

Ријеч је о анимал принту, прије свега леопард и зебра узорку, који се поново намеће као апсолутни хит сезоне. Некада критикован као превише нападан или „кич“, данас је реинтерпретиран кроз софистицираније кројеве, квалитетније материјале и минималистички приступ.

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Писте су дале коначну потврду

На водећим модним недјељама у Паризу, Милану и Њујорку, дизајнери су јасно ставили до знања: анимал принт више није резервисан за храбре модне експерименте, већ постаје кључни елемент савременог гардеробера. Хаљине једноставних линија, оверсизед сакои, па чак и елегантна вечерња одјећа сада долазе у варијацијама овог некада контроверзног дезена.

Познате даме диктирају правила игре

Велики утицај на овај тренд имају и познате даме које су га пригрлиле на потпуно нов начин. Умјесто агресивних комбинација, сада га носе уз неутралне тонове, чисте силуете и минималан накит, чиме постижу баланс између смјелости и елеганције.

Посебно је занимљиво то што се анимал принт више не везује само за вечерње или „статемент“ комаде. Овог љета виђаћемо га свуда – од лаганих љетних хаљина и купаћих костима до аксесоара попут торби, ципела и марама. Управо та свестраност чини га једним од најпожељнијих трендова сезоне.

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Правило које сви прате: мање је више

Ако постоји једно правило за ношење овог принта у 2026. години, онда је то – мање је више. Један упечатљив комад довољан је да подигне цијелу комбинацију, без потребе за додатним наглашавањем.

Велики повратак без рока трајања

Након година заборава, анимал принт се враћа снажнији него икада, доказујући да мода заиста нема рок трајања – само прави тренутак за велики повратак.

(Стил)

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Тагови :

мода

Одјећа

тренд

љето 2026

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