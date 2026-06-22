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Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:48

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Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе
Фото: Printscreen/Youtube/Wild Hearts

Служба за цивилну заштиту и ватрогаство Града Мостара упутила је данас, 22. јуна, апел грађанима због драстично повећане опасности од избијања пожара на подручју Мостара и Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК), узроковане изузетно високим температурама и дуготрајним сушним периодом.

Из ове службе позивају на строго придржавање мјера заштите како би се спријечиле несреће великих размјера којима је ово подручје свједочило претходних дана.

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Наглашено је како је строго забрањено ложење ватре на отвореном простору, што укључује паљење корова, суве траве и другог биљног отпада, паљење ватре у шумама и на пољопривредним површинама, кориштење роштиља на мјестима која нису предвиђена и сигурна за ту намјену, као и бацање опушака и других запаљивих предмета.

Из Службе за цивилну заштиту и ватрогаство подсјећају да су за непоштовање Закона о заштити од пожара и ватрогаству ХНК-а предвиђене високе новчане казне. У случају изазивања пожара с великом материјалном штетом или људским жртвама, починитељи се могу суочити и с кривичном одговорношћу.

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"Ваша одговорност и савјесно понашање кључни су за очување наших шума, имовине и, најважније, људских живота. Будимо одговорни и заштитимо се заједно", поручили су из Града Мостара.

Грађани се позивају да, у случају уочавања пожара, одмах обавијесте Професионалну ватрогасну јединицу позивом на број 123 или Оперативни центар цивилне заштите Града Мостара на број 121.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Упозорење

пожар

Ватрогасци

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