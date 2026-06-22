Велико интересовање потрошача за програм лојалности ''Уз Нектар увијек на добитку 2026“

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Програм лојалности "Уз Нектар увијек на добитку 2026“, који реализује Бањалучка пивара, биљежи одличан одзив потрошача широм Босне и Херцеговине.
Од почетка програма расте број учесника који прикупљају бодове и остварују право на атрактивне награде из Нектар каталога.
Програм траје до 31. аугуста 2026. године и омогућава потрошачима да једноставно прикупљају бодове уносом кодова који се налазе испод чепова промотивних боца Нектар пива. Сваки унесени код доноси један бод, а прикупљени бодови могу се замијенити за различите награде.
"Веома смо задовољни одзивом потрошача и интересовањем које наш програм биљежи од самог почетка. Посебно нас радује чињеница да велики број учесника активно прикупља бодове и преузима награде. Програм смо осмислили како бисмо на једноставан и транспарентан начин наградили вјерност наших потрошача, без извлачења и неизвјесности. Управо зато вјерујемо да је концепт који сваком учеснику пружа прилику да својим бодовима дође до жељене награде препознат као додатна вриједност за љубитеље Нектар пива“, изјавила је Андреа Лиздек, Маркетинг менаџер Бањалучке пиваре.
Међу наградама које учесници могу освојити налазе се расхладне витрине, дрвени пиварски сетови, сунцобрани, лејзи бегови, дуксеви, мајице, прслуци и сетови чаша.
Један од задовољних учесника програма је и Сањин Будиша, који је прикупљеним бодовима освојио Нектар сунцобран.
"Велики сам љубитељ Нектар пива и често га бирам у друштву пријатеља. У програм сам се укључио јер ми је занимљива идеја скупљања бодова и освајања награда, а Нектар свакако редовно купујем. Сигурно ћу наставити да учествујем, заједно са супругом. Лијепо је када вјерност бренду буде награђена, а освајање сунцобрана ме баш пријатно изненадило“, рекао је Будиша.
У програму учествују Нектар пиво 0,33 л у повратној и неповратној боци, као и Нектар пиво 0,5 л у повратној боци са промотивном ознаком "Увијек на Нектар добитку“.
Све информације о програму, правилима учешћа и доступним наградама потрошачи могу пронаћи на интернет страници www.nektardobitak.com, као и на www.nektarpivo.com.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
48
10
45
10
44
10
42
10
42
Тренутно на програму