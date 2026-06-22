Исплатили сте стамбени кредит? Пазите, ваша некретнина можда и даље има "терет"

Аутор:АТВ редакција
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Шта се дешава када се отплати стамбени кредит, а процедура брисања хипотеке са непокретности постане административна заврзлама?
Искуство једног суграђанина показује да су кораци након исплате посљедње рате и даље прилично нејасни и компликовани.
Један читалац портала Каматица обратио се редакцији са проблемом који је настао након потпуне отплате стамбеног кредита, указујући на нејасноће процедуре брисања хипотеке са непокретности.
Како наводи, посљедњу рату стамбеног кредита код једне банке у Србији уплатио је 15. маја 2026. године, чиме је кредит у цијелости измирен. Иако је брисовна дозвола, документ неопходан за уклањање хипотеке из евиденције катастра, овјерена код нотара 4. јуна, корисник је увид у тај документ добио тек 16. јуна, након вишенедјељног инсистирања према банци.
У међувремену, како пише Тамара Барбуза, хипотека је и даље уписана на предметној непокретности, а према информацијама које је добио од контакт центра Републичког геодетског завода, не постоји евидентиран захтјев нити отворен предмет који се односи на њено брисање.
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Оваква ситуација отвара питање ко је одговоран за покретање поступка брисања хипотеке након отплате кредита и колико дуго грађани могу да чекају да њихова непокретност буде ослобођена терета који више нема правни основ.
Поводом овог случаја Народна банка Србије (НБС) је дала одговор да грађани који сматрају да су им права повријеђена имају могућност да се обрате централној банци.
Корисник који има проблем са исписом хипотеке може да поднесе приговор и притужбу Народној банци Србије, па ће у одговору добити свеобухватно образложење ко је и за шта одговоран - навели су из НБС.
За појашњење процедуре контактиран је и Републички геодетски завод (РГЗ), одакле су навели да грађани којима је потребна додатна стручна помоћ могу да се обрате њиховој служби за бесплатну стручну подршку.
Према важећој процедури, након отплате стамбеног кредита банка издаје брисовну дозволу којом потврђује да више нема потраживања према дужнику. На основу тог документа покреће се поступак брисања хипотеке из катастра непокретности.
Међутим, у пракси није ријеткост да грађани нису довољно информисани о томе да ли захтјев подноси банка, нотар или сами власници непокретности, што често доводи до забуна и вишенедјељног чекања.
Док хипотека формално остаје уписана у евиденцији, власници некретнина могу да се суоче са потешкоћама уколико желе да продају стан, пренесу власништво или користе некретнину као средство обезбјеђења за ново задужење.
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