Најпознатији фризер открива тајну добре фризуре: Грешка је у начину шишања

Аутор:АТВ редакција
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Најпознатији фризер у Холивуду је открио тајну добре фризуре, а овакав одговор можда нисте очекивали.
Док јуримо за најновијим спрејевима за волумен, скупим уљима за крајеве и феновима који обећавају салонски изглед, постоји једна непријатна истина коју професионалци добро знају, а ми често покушавамо да заобиђемо: лоше ошишана коса једноставно не може да се "поправи" производима.
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Управо то наглашава Крис МекМилан, један од најпознатијих фризера у Холивуду. Он је дугогодишњи стилиста Џенифер Анистон, Синди Крафорд, Никол Кидман, а у деведесетима је осмислио и легендарну "The Rachel" из серије "Пријатељи".
Његов опуштен, калифорнијски приступ коси постао је његов заштитни знак: коса која изгледа лежерно, скупо, помало разбарушено и никад превише намјештено.
Зато је занимљиво да његова највећа фризерска лекција није везана за неки нови уређај, вирални производ или компликовану технику фенирања.
Напротив, Крис тврди да је основа сваке добре фризуре – шишање. Како је рекао за "InStyle", "ниједан производ не може да поправи фризуру која није добро ошишана", а као кључну вјештину посебно истиче слојевито шишање, које назива изгубљеном умјетношћу.
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Крис зато савјетује да бирате фризера који разумије текстуру ваше косе, али и вашу свакодневицу.
Другим ријечима, није исто да ли имате густу таласасту косу коју сушите природно, танку равну косу којој је потребна форма или косу коју сваког јутра покушавате да укротите за пет минута прије посла.
Добра фризура не смије да функционише само у салонској столици.
Мора да преживи понедјељак, влагу, журбу, трећи дан послије прања и оно јутро када немате ни воље ни времена за стилизовање.
Његова порука је заправо веома једноставна: прије него што окривите своју косу, можда је вријеме да погледате како је ошишана. Здрави крајеви, паметно постављени слојеви и облик прилагођен текстури често значе више од још једног производа у купатилу.
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А ако коса послије шишања љепше пада и захтијева мање труда, то није случајност. То је знак да је фризер урадио оно што добар фризер заправо треба да зна – да направи фризуру која сарађује са вашом косом.
(Б92)
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