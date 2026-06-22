Народно вјеровање каже да ове биљке чувају кућу од несреће: Уберите их прије краја јуна

Аутор:АТВ редакција
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Почетак љета одувијек је имао посебно мјесто у народним вјеровањима. Вјеровало се да управо у јуну природа достиже врхунац своје снаге, па су биљке убране у том периоду сматране нарочито љековитим и благотворним.
Нису их користили само за чајеве и мелеме, већ су их уносили у домове као заштиту од несреће, болести и лоше енергије.
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У народној традицији почетак јуна сматрао се временом "првих љетњих трава", када биљке имају највећу моћ.
Зато су се људи будили прије изласка сунца и одлазили у поља и ливаде како би убрали највредније љековите биљке.
Међу њима посебно мјесто заузимала је хајдучка трава, коју су наши стари сматрали готово универзалним лијеком.
Вјеровало се да помаже код бројних тегоба и да чува здравље цијеле породице.
Камилица је била симбол смирености и користила се за умирење тијела и духа, док је нана била незаобилазна током љетних дана јер освјежава и помаже код исцрпљености.
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Посебно поштовање пратило је кантарион, познат и као Госпина трава. Сматрало се да носи сунчеву енергију и да штити човјека од зла, болести и несреће. Гранчице кантариона често су се остављале поред врата или прозора како би чувале дом током цијеле године.
Пелин је такође имао важно мјесто у народним обичајима. Његова горчина повезивала се са прочишћењем и заштитом од негативних утицаја. Вјеровало се да његов мирис тјера све што је лоше и уноси снагу у домаћинство.
Босиљак је можда и најпознатија биљка у српској традицији. Сматран је светом биљком која доноси благослов, мир и напредак. Зато се често чувао у кући, сушио и користио током цијеле године у различитим обичајима и вјерским обредима.
Према народним вјеровањима, ове биљке нису биле само дио природе већ и својеврсни чувари дома.
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Често су се стављале иза икона, качиле изнад улазних врата или чувале у посебним кутијама као амајлије. Вјеровало се да њихов мирис умирује простор, тјера несрећу и помаже да у кући владају слога и благостање.
У неким крајевима Србије постојало је и вјеровање да се прва биљка убрана почетком љета не користи одмах, већ се чува током цијеле године као симбол заштите и среће за укућане.
На тај начин биљке нису представљале само лијек из природе, већ и важан дио традиције, вјеровања и свакодневног живота. Њихова симболика сачувала се до данас, па многи и даље вјерују да босиљак, кантарион, пелин и друге љетне биљке доносе посебну енергију, здравље и мир у дом, пише к1инфо.
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