Logo

Народно вјеровање каже да ове биљке чувају кућу од несреће: Уберите их прије краја јуна

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:05

Коментари:

0
Бујна ливада испуњена живописним дивљим цвijећем под облачним небом, која осликава спокојну суштину руралне природе.
Фото: Vika Glitter/Pexels

Почетак љета одувијек је имао посебно мјесто у народним вјеровањима. Вјеровало се да управо у јуну природа достиже врхунац своје снаге, па су биљке убране у том периоду сматране нарочито љековитим и благотворним.

Заштита од несреће

Нису их користили само за чајеве и мелеме, већ су их уносили у домове као заштиту од несреће, болести и лоше енергије.

Мостар

Друштво

Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

Биљке имају највећу моћ

У народној традицији почетак јуна сматрао се временом "првих љетњих трава", када биљке имају највећу моћ.

Зато су се људи будили прије изласка сунца и одлазили у поља и ливаде како би убрали највредније љековите биљке.

Хајдучка трава

Међу њима посебно мјесто заузимала је хајдучка трава, коју су наши стари сматрали готово универзалним лијеком.

Вјеровало се да помаже код бројних тегоба и да чува здравље цијеле породице.

Камилица

Камилица је била симбол смирености и користила се за умирење тијела и духа, док је нана била незаобилазна током љетних дана јер освјежава и помаже код исцрпљености.

Мушкарац

Љубав и секс

Препознајте швалера за само неколико минута: Ови гестови га одају

Кантарион

Посебно поштовање пратило је кантарион, познат и као Госпина трава. Сматрало се да носи сунчеву енергију и да штити човјека од зла, болести и несреће. Гранчице кантариона често су се остављале поред врата или прозора како би чувале дом током цијеле године.

Пелин

Пелин је такође имао важно мјесто у народним обичајима. Његова горчина повезивала се са прочишћењем и заштитом од негативних утицаја. Вјеровало се да његов мирис тјера све што је лоше и уноси снагу у домаћинство.

Босиљак

Босиљак је можда и најпознатија биљка у српској традицији. Сматран је светом биљком која доноси благослов, мир и напредак. Зато се често чувао у кући, сушио и користио током цијеле године у различитим обичајима и вјерским обредима.

Према народним вјеровањима, ове биљке нису биле само дио природе већ и својеврсни чувари дома.

Петар Ковачевић

Кошарка

Петар Ковачевић прешао у Игокеу

Амајлије

Често су се стављале иза икона, качиле изнад улазних врата или чувале у посебним кутијама као амајлије. Вјеровало се да њихов мирис умирује простор, тјера несрећу и помаже да у кући владају слога и благостање.

У неким крајевима Србије постојало је и вјеровање да се прва биљка убрана почетком љета не користи одмах, већ се чува током цијеле године као симбол заштите и среће за укућане.

На тај начин биљке нису представљале само лијек из природе, већ и важан дио традиције, вјеровања и свакодневног живота. Њихова симболика сачувала се до данас, па многи и даље вјерују да босиљак, кантарион, пелин и друге љетне биљке доносе посебну енергију, здравље и мир у дом, пише к1инфо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Биљке

чајеви

народно вјеровање

традиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Свијет

Све више радника у овој земљи одлази на боловање због стреса и сагоријевања

3 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За један знак Зодијака стиже љето које ће промијенити све

3 ч

0
лијекови, путовање

Савјети

Како правилно чувати лијекове на великим врућинама?

3 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Седам земљотреса регистровано код обале Крима

3 ч

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За један знак Зодијака стиже љето које ће промијенити све

3 ч

0
Освета због неплаћеног посла

Занимљивости

Нису му платили радове, он им се осветио и све снимио

5 ч

0
карте зодијак астрологија хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 22. јун 2026: Звијезде вам спремају савршен почетак седмице

5 ч

0
Новац

Занимљивости

Пет година богатства је пред ова четири знака хороскопа

14 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима