Александра Пријовић обара рекорде

Аутор:АТВ редакција
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Регионална музичка звијезда Александра Пријовић поново је помјерила границе када је ријеч о слушаности на дигиталним платформама.
Њен нови албум изазвао је праву еуфорију међу публиком, а бројке које стижу свега неколико дана након објаве потврђују да је ријеч о једном од највећих музичких пројеката године.
Прве информације о изузетном успјеху новог албума подијелио је путем Инстаграма Данијел Блашко, менаџер Александре Пријовић.
Управо су на овим налозима објављени подаци који показују да је албум за само три дана од објављивања забиљежио више од 10 милиона прегледа и слушања на јутјуб платформи чиме је Александра још једном доказала да се налази на самом врху регионалне музичке сцене.
Огроман интерес публике видљив је из дана у дан, а прегледи и реакције настављају расти из сата у сат.
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Посебну пажњу публике привукли су и високобуџетни спотови који прате сваку пјесму на албуму. Визуелна продукција подигнута је на највиши ниво, а сваки видео доноси јединствену причу која вјерно прати емоцију и радњу пјесме.
С обзиром на импресиван почетак и рекордну слушаност, очекује се да ће албум у наредним седмицама наставити рушити рекорде на свим дигиталним платформама а поједине пјесме су се већ издвојиле као хит љета.
Према информацијама блиским тиму пјевачице, ускоро би требала почети регионална промоција албума а што ће и публици у неколико БиХ градова пружити прилику да овог љета премијерно чују нове пјесме у свом граду.
Ако је судити према првим резултатима, Александра Пријовић још једном је потврдила статус једне од најтраженијих и најслушанијих регионалних звијезда, а њен нови албум већ сада се може сврстати међу највеће музичке успјехе године.
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