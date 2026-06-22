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Каран у Рибнику: Нова информатичка опрема за боље образовање ученика

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:07

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Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да ће нова опрема ученицима у Рибнику омогућити стицање нових дигиталних знања и вјештина, те бити значајна подршка на њиховом путу ка даљем образовању и будућем запослењу.

Каран је путем друштвене мреже "Икс" нагласио своје увјерење да ће им ова улагања знатно олакшати свакодневни рад.

"Вјерујем да ће нова опрема ученицима у Рибнику олакшати рад", објавио је Каран на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Синиша Каран

Рибник

ученици

Дигитализација школства

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