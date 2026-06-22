Каран у Рибнику: Нова информатичка опрема за боље образовање ученика

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да ће нова опрема ученицима у Рибнику омогућити стицање нових дигиталних знања и вјештина, те бити значајна подршка на њиховом путу ка даљем образовању и будућем запослењу.
Каран је путем друштвене мреже "Икс" нагласио своје увјерење да ће им ова улагања знатно олакшати свакодневни рад.
"Вјерујем да ће нова опрема ученицима у Рибнику олакшати рад", објавио је Каран на друштвеној мрежи "Икс".
⏩️ Вјерујем да ће нова опрема ученицима у Рибнику олакшати рад, омогућити стицање нових дигиталних знања и вјештина и бити значајна подршка на њиховом путу ка даљем образовању и будућем запослењу. 💻 pic.twitter.com/GbgKTNOtl3— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 22, 2026
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