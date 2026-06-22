Цвијановић: Израел увијек спреман да брани интересе Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је након састанка са израелским министром иностраних послова Гидеоном Саром да радује чињеница да је Израел увијек спреман да брани интересе Републике Српске.
Цвијановићева је истакла да је разговор био веома конструктиван и садржајан, те да су разговарали о темама у вези са регионом, са посебним акцентом на ситуацију у БиХ.
Она је навела да је састанак са Саром био прилика да каже зашто Република Српска мора да тражи нову формулу у којој треба обезбиједити пуну једнакост свих конститутивних народа.
"Они то посматрају из једне друге визуре и сматрају да све заједнице, и хришћанска и нехришћанска, треба да имају једнака права и да не смију да буду угрожене", рекла је Цвијановићева.
Указала је да је на састанку постигну висок степен разумијевања о свим темама о којима је разговарано.
"Говорили смо и о ономе што се дешава у глобалној арени. Било је заиста поучно и добро чути шта су ставови Државе Израел по свим тим питањима", рекла је Цвијановићева за РТРС.
БиХ
Усвојен Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину
Изражена је, каже, пуна опредијељеност за јачање пријатељства и партнерства, те за његов развој на сваки могући начин.
"Разговарали смо и односима Израела са САД, као и о нашим односима са Америком, али и ситуацији у вези са ЕУ", рекла је Цвијановићева.
Истичући да је синоћ на отварању Самита међународне политике у Јерусалиму било интересантно чути и обраћање премијера Израела Бењамина Нетанијахуа, Цвијановићева је навела да ће и имати састанак са њим.
Српски члан Предсједништва БиХ је рекла да ће се у свом вечерашњем обраћању на Самиту осврнути на оптерећења за Републику Српску, а то је ускраћивање њених уставних права.
Она је указала да ће фокус бити на томе да се мора наћи неко ново рјешење, те како ревитализовати равноправност свих у БиХ.
"Говорићу о томе како посматрамо наше подручје са аспекта безбједности, како у економском смислу, а како са аспекта неких ширих регионалних питања", рекла је Цвијановићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
29 мин0
БиХ
33 мин0
Република Српска
33 мин0
Свијет
39 мин0
Република Српска
33 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму