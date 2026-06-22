Logo

Венс: Јуче је био веома добар дан

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:31

Коментари:

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс гестикулира поред пакистанског премијера Шехбаза Шарифа прије четвоространог састанка између Сједињених Држава, Ирана, Пакистана и Катара у луксузном хотелском комплексу Бургеншток са погледом на језеро Луцерн, Швајцарска, у недјељу, 21. јуна 2026.
Фото: Fabrice Coffrini/Keystone via AP/Tanjug

Велики напредак остварен је у преговорима САД и Ирана у вези са окончањем сукоба, изјавио је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.

"Јуче је био веома добар дан. Остварили смо добар напредак", рекао је Венс новинарима у Швајцарској.

Венс је појаснио да су САД и Иран постигли договор у вези са повратком инспектора Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) у Иран, те да би се они могли већ данас вратити у ту земљу.

Према његовим ријечима, постављен је чврст темељ за постизање коначног мировног споразума, преноси Срна.

Сунце и врућина

Друштво

Планета "гори": Град у БиХ међу рекордерима Европе

Венс је нагласио да представници Ирана нису напустили преговарачку платформу, те да настављају рад на техничком нивоу са тимовима у Швајцарској.

Потпредсједник САД истакао је да је Вашингтон створио механизам за спречавање ескалације између Израела, Либана и Хезболаха, те да Вашингтон разматра одмрзавање иранских средстава, али да жели да буде сигуран да се та средства неће употријебити за финансирање тероризма.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џеј Ди Венс

Америка

Иран најновије вијести

Иран

Иран вијести

Иран Америка преговори

Коментари (0)

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о Стармеровој оставци: Није се доказао ни у ком смислу

3 ч

0
Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.

Свијет

Сиријац дивљао по Њемачкој: Ударао путнике и покушао да их гурне под воз

3 ч

0
Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије

Свијет

Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије

3 ч

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.

Свијет

Изнајмили квад за 50 евра, па упали у ноћну мору: Тинејџер сломио 12 пршљенова

3 ч

0

  • Најновије

16

11

Кошаркаши започели припреме - Јокић предводи "орлове", ту је и млади бек из Америке

16

08

Раде Богдановић на стубу срама због расистичког коментара

16

00

Опет врели кадрови: Дара Бубамара не престаје да провоцира, а сад и у друштву дечка

15

53

Три највеће заблуде о креми за сунчање: Ово није довољно да вас заштити од сунца

15

31

Полиција контролише употребу појаса и сигурносних сједалица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима