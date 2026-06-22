Аутор:АТВ редакција
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Велики напредак остварен је у преговорима САД и Ирана у вези са окончањем сукоба, изјавио је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.
"Јуче је био веома добар дан. Остварили смо добар напредак", рекао је Венс новинарима у Швајцарској.
Венс је појаснио да су САД и Иран постигли договор у вези са повратком инспектора Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) у Иран, те да би се они могли већ данас вратити у ту земљу.
Према његовим ријечима, постављен је чврст темељ за постизање коначног мировног споразума, преноси Срна.
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Венс је нагласио да представници Ирана нису напустили преговарачку платформу, те да настављају рад на техничком нивоу са тимовима у Швајцарској.
Потпредсједник САД истакао је да је Вашингтон створио механизам за спречавање ескалације између Израела, Либана и Хезболаха, те да Вашингтон разматра одмрзавање иранских средстава, али да жели да буде сигуран да се та средства неће употријебити за финансирање тероризма.
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