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Цвијановић: Круна успјешне посјете Израелу састанак са Нетанјахуом

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 19:28

Коментари:

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Цвијановић и Нетанјаху
Фото: Iks/Željka Cvijanović

Након много важних разговора у Израелу, круна ове успјешне посјете је састанак са премијером Бењамином Нетанјахуом, поручила је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Захвална сам премијеру Државе Израел на дугогодишњој доброј сарадњи и разумијевању које показује према Републици Српској и нашим ставовима. На данашњем састанку размотрили смо могућности за унапређење наших економских веза, кроз снажније повезивања ресорних министарстава у владама Израела и Републике Српске. Увјерена сам да ће добри политички и институционални односи бити одлична основа за јачање сарадње у свим областима које су од заједничког интереса", поручила је Цвијановић на Иксу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Бењамин Нетанјаху

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