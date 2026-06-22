Цвијановић: Круна успјешне посјете Израелу састанак са Нетанјахуом

Аутор:АТВ редакција
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Након много важних разговора у Израелу, круна ове успјешне посјете је састанак са премијером Бењамином Нетанјахуом, поручила је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
Након много важних разговора у Израелу, круна ове успјешне посјете је састанак са премијером 🇮🇱 Бенјамином Нетанјахуом.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 22, 2026
Захвална сам премијеру Државе Израел на дугогодишњој доброј сарадњи и разумијевању које показује према Републици Српској и нашим ставовима. На данашњем… pic.twitter.com/wq5HftorMV
"Захвална сам премијеру Државе Израел на дугогодишњој доброј сарадњи и разумијевању које показује према Републици Српској и нашим ставовима. На данашњем састанку размотрили смо могућности за унапређење наших економских веза, кроз снажније повезивања ресорних министарстава у владама Израела и Републике Српске. Увјерена сам да ће добри политички и институционални односи бити одлична основа за јачање сарадње у свим областима које су од заједничког интереса", поручила је Цвијановић на Иксу.
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