Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У срајевском насељу Алипашино Поље догодила се саобраћајна несрећа у којој је учествовао мотоциклиста.
Ова информација потврђена је за Клиx.ба из Оперативног центра МУП-а КС.
"Мотоциклиста је превезен на Клинички центар и чека се повратна информација о степену повреда", рекли су из Оперативног центра. Додали су да полицијски службеници обављају увиђај.
Хроника
Тешка несрећа у БиХ: Међу повријеђенима и дијете
Према информацијама поменутог портала, мотоциклиста је изгубио контролу и ударио у пет возила која су била паркирана уз улицу.
Улица Семира Фраште је затворена за саобраћај док се не установи степен повреда мотоциклисте и заврши увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
29 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
21
45
21
45
21
31
21
30
21
16
Тренутно на програму