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Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:30

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Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила
Фото: Printscreen/ItemFix/SkyBlueJack

У срајевском насељу Алипашино Поље догодила се саобраћајна несрећа у којој је учествовао мотоциклиста.

Ова информација потврђена је за Клиx.ба из Оперативног центра МУП-а КС.

"Мотоциклиста је превезен на Клинички центар и чека се повратна информација о степену повреда", рекли су из Оперативног центра. Додали су да полицијски службеници обављају увиђај.

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Према информацијама поменутог портала, мотоциклиста је изгубио контролу и ударио у пет возила која су била паркирана уз улицу.

Улица Семира Фраште је затворена за саобраћај док се не установи степен повреда мотоциклисте и заврши увиђај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

увиђај

МУП Кантон Сарајево

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