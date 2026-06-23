Премијерка Литваније поднијела оставку!

Аутор:АТВ редакција
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Премијерка Литваније Инга Ругињене поднијела је данас оставку, пренио је ЛРТ.
Одлазећа влада усвојила је на сједници одлуку о оставци и враћању мандата предсједнику државе.
"Упркос свим тешкоћама, имамо много тога на шта можемо да будемо поносни, и свако од вас дао је значајан допринос добробити наше државе и побољшању живота наших људи", поручила је Ругињене министрима.
Она је након сједнице рекла да функцију напушта "уздигнуте главе и мирног срца", одбацујући тврдње да ју је сопствена странка приморала на одлазак.
Указ о оставци биће предат предсједнику Литваније Гитанасу Науседи, који ће од одлазеће владе затражити да настави да обавља дужност у техничком мандату до формирања новог кабинета.
Према коалиционом споразуму, за новог премијера предложен је лидер социјалдемократа Миндаугас Синкевичиус.
Предсједник земље има рок од 15 дана да парламенту предложи кандидата за премијера, након чега ће, уколико буде потврђен, имати још 15 дана да представи састав нове владе и њен програм.
Нову владајућу већину чине Социјалдемократска партија, Унија демократа "За Литванију" и Унија литванских пољопривредника, зелених и хришћанских породица, које заједно имају 75 посланичких мјеста у парламенту.
Коалиционим споразумом предвиђене су и промјене у саставу владе, укључујући нова руководства министарстава пољопривреде, енергетике, здравља и заштите животне средине.
Ово је друга промјена владе током актуелног сазива парламента, након што је претходни литвански премијер Гинтаутас Палуцкас прошле године поднео оставку због истраге о његовим пословним везама, преноси Срна.
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