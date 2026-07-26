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Европа ударила на Гугл: Стотине милиона евра казне због фаворизовања сопствених услуга

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 17:03

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Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.
Фото: pexels/AS Photography

Од Гугла се тражи да измијени начин пословања и правила која примјењује на своје двије велике платформе - Search i Play Store. Циљ тих промјена је да се обезбиједи праведније функционисање и већа конкуренција на тржишту.

Европска унија казнила је компанију Alphabet, власника гугла, са укупно 890 милиона евра због кршења правила Акта о дигиталним тржиштима (ДМА). Прва казна од 460 милиона евра односи се на то што је Гугл давао предност сопственим услугама, као што су Shopping, Hotels и Flights, у резултатима претраге. Друга казна од 430 милиона евра изречена је због правила Плеј продавнице која ограничавају програмере Андроид апликација да кориснике упућују на друге начине плаћања.

Европска унија од Гугла захтијева да промијени пословна правила за своје кључне платформе, Search i Play Store, како би се обезбиједила већа конкуренција и равноправнији услови за друге компаније.

Према одлуци Европске уније, Гугл има 60 дана да промијени своје пословне политике, у супротном ће бити суочен са додатним новчаним казнама. Од компаније се у оквиру Search платформе захтијева да свим услугама других компанија омогући једнак и поштен третман, без фаворизовања сопствених производа. Такође, Гугл ће морати да омогући Андроид програмерима да слободно обавјештавају кориснике о другим понудама и начинима плаћања, како унутар тако и ван Плеј продавнице.

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Европска комисија објавила је одлуку о новчаним казнама након више од двије године истраге о томе да ли је Гугл усклађен са правилима Акта о дигиталним тржиштима (ДМА). Одлука је услиједила послије прелиминарних налаза из марта 2025. године, а Гуглу је остављен додатни рок да уклони уочене проблеме. Рок је касније продужен јер је Комисија оцијенила да претходни предлог компаније није био довољно ефикасан.

Како би испунио захтјеве ЕУ, Гугл је већ почео да тестира промјене у оквиру своје Search платформе. Међу њима су уклањање одређених функција, попут виџета за Google Flightsу резултатима претраге за кориснике у ЕУ, као и веће истицање линкова ка независним сајтовима за поређење цијена.

(информер)

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Тагови :

Гугл

Европа

технологија

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