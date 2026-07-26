„Морски канибал“ је стигао: Научници упозоравају на опасност

Аутор:АТВ редакција
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Инавазивна врста медузе „Mnemiopsis leidyi“, организам сличан медузи који нема ватрене ћелије, агресивно се шири Балтичким морем и угрожава локални екосистем. У Европу је стигла осамдесетих година прошлог вијека у баластној води бродова са атлантске обале Америке, прво у Црном мору, гдје је брзо постала доминантан организам.
На врхунцу инвазије 1988. године, густина популације је достигла 400 јединки по кубном метру, али је потом почела да опада јер је рибај конзумирао огромне количине зоопланктона, свог главног извора хране. Иако бројност у Балтику још увијек није толико висока, најновија истраживања показују да се његово ширење убрзава, што је вјероватно олакшано и ширењем зона са недостатком кисеоника, пише Euronews .
Овај бескичмењак, познат и као „морски канибал“, способан је за биолуминисценцију, што значи да свјетли у мраку, и представља озбиљну пријетњу рибарству. Врсте попут папалине и сардине су посебно угрожене јер се храни њиховим јајима и ларвама, што директно смањује будуће рибље залихе.
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Студије су потврдиле да „Mnemiopsis leidyi“ конзумира огромне количине зоопланктона, чиме ускраћује храну многим другим морским организмима и нарушава природну равнотежу. Врста је такође развила специфичну стратегију преживљавања. Када понестане хране, одрасле јединке могу да једу сопствене ларве, које служе као додатни извор енергије.
Овај канибализам омогућава врсти да преживи у веома неповољним условима. Међутим, најбоље успјева у плитким, топлим, хранљивим материјама богатим приобалним водама. У новим екосистемима често нема природних непријатеља који би контролисали њену популацију.
У Балтику је ситуација донекле другачија. Студија објављена у јануару 2026. у часопису „Journal of Plankton Research“ показала је да би трободи гњурац („Gasterosteus aculeatus“), аутохтона балтичка врста, могао бити природни непријатељ ребрасте рибе јер се храни њеним ларвама.
Међутим, недавна запажања откривају да повећана хипоксија - пад нивоа кисеоника у води који ствара такозване „мртве зоне“ - ограничава активност грегоријанаца и смањује њихов лов. То значи да успјех овог инвазивног бескичмењака зависи не само од пораста температуре мора усљед климатских промјена, већ и од постепеног губитка станишта погодних за његове природне непријатеље.
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Парадоксално, климатске промјене такође доприносе смањењу салинитета Балтичког мора, што не одговара у потпуности врсти „Mnemiopsis leidyi“ јер она преферира воду са нешто већим салинитетом. Због сложености ових процеса, научницима остаје изазов да предвиде будуће промјене.
Појава „морског канибала“ је само један од сигнала да је екосистем Балтичког мора под великим притиском. Посљедњих година научници су забиљежили ширење зона без кисеоника, биљеже флуктуације нивоа мора и све чешће појаве повезане са климатским промјенама. Ови процеси утичу на животне услове аутохтоних врста и могу олакшати ширење страних организама који су боље прилагођени новим околностима.
Међутим, нису све стране врсте нужно пријетња. Неке се постепено интегришу у локалну мрежу, а неке чак могу повећати биодиверзитет. Примјер је амерички рак, који је постао важан извор хране за бакалар, лист и птице мочварице.
Још један примјер је пјешчана шкољка („Mya arenaria“), која се дубоко укопава у седимент на дну, чиме помаже у његовом олабављању и побољшању снабдевања кисеоником. Балтичко море стога остаје динамичан и осјетљив екосистем у коме су природни процеси све више испреплетени са посљедицама људских активности и глобалних климатских промјена.
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